(NOVO MESTO) Lahko v prihodnjih dneh pričakujemo številne hišne preiskave, v katerih bo policija zasegla orožje?

Piše: Moja Dolenjska

Novo mesto je včeraj opoldne obiskala predsednica države Nataša Pirc Musar. Sestala se je z županom Gregorjem Macedonijem, predsednikom Krajevne skupnosti Bučna vas Milanom Tramtetom in predstavniki Romov. Župan ji je predstavil razmere ter izvedbo ukrepov, ki so bili namenjeni reševanju romske problematike, a so se ob neustrezni državni politiki izničili.

Milan Tramte pa ji je predstavil težave, s katerimi se soočajo krajani okoli romskega naselja Žabjak-Brezje. Pri tem je izpostavil streljanje, kurjenje, rope in tatvine, kar je Pirc Musarjeva označila kot zelo neprijetno. Največ pa si je obetala od pogovora s predstavniki Romov. Nato pa je povedala, da je od predstavnikov Romov dobila zagotovilo, da bodo skušali narediti vse, da se v romskih naseljih prekine s streljanjem in nasiljem. Predstavniki Romov v Novem mestu so obljubili, da bodo naredili vse za prekinitev nasilja, zagotovili so ji, da v romskih naseljih ne bo več streljanja v zrak, ‘ne kamor koli drugam’.

Ta izjava Pirc Musarjeve pa je na družbenih omrežjih sprožila val ogorčenja. Nataša Pirc Musar je kot predsednica države namreč tudi poveljnik oboroženih sil v državi. Državljani se tako sprašujejo, ali v teh romskih naseljih, kjer streljajo, izstrelki pa letijo tudi po dvoriščih okoliških prebivalcev, ne bi najprej pobrali orožje, ki ga Romi tako ali tako posedujejo nezakonito. Odzval se je tudi dr. Anton Olaj, nekdanji generalni direktor Policije, pred tem tudi direktor Policijske uprave Novo mesto.

Na X je zapisal, da “lahko le domnevamo, da je ta Rom, preden si je pridobil zaupanje predsednice republike, moral vsaj namigniti, kdo v romskem naselju poseduje orožje, s katerim ustrahujejo in ogrožajo okoliške prebivalce. Torej lahko v prihodnjih dneh pričakujemo številne hišne preiskave, v katerih bo policija zasegla orožje,” je dodal.

Odzivi ostalih na izjavo Nataše Pirc Musar na izjavo o obljubi, kako ne bodo več streljali, med drugim tudi:

Ali sem jaz tole prav slišal?? Ali ste mogoče razmišljali, da bi jim nelegalno orožje pobrali?

Tole je pa za dokončen odstop predsednice Slovenije. Poveljnik oboroženih sil soglaša z cigani, kateri imajo znotraj Slovenije oborožene paravojaške skupine.

Znani Novomeščan Silvo Mesojedec pa je že pred tem na Facebooku objavil: Krajan KS Bučna vas, bližnji sosed Žabjaka, mi je prinesel dva iztrelka, ki sta padla na njegovo dvorišče. Policija sicer pobira takšne izstrelke. Ko bi se pobralo orožje bi bilo bolje.”

Včeraj pa je objavil fotografijo z dodanim še enim nabojem, ki ga je Pirc Musarjevi pokazal tudi predsednik Krajevne skupnosti Bučna vas.