(NOVO) Klakočar Zupančičeva bi predlagala Gregoriču, da odstopi, slednjemu to še na misel na pride

Piše: Spletni časopis

Po tem, ko sem Urški Klakočar Zupančič očital, da ob poslancu Svobode Miroslavu Gregoriču molči, ob ustavnem sodniku Marku Jakliču pa je znorela, je ta zdaj sporočila, da bo predlagala poslancu svoje stranke, naj odstopi.

Gregorič pa je povedal, da mu to še na misel na pride. Spremembe zakonov, kar je dosegla pri ustavnem sodišču, pa ni napovedala. Do zapleta je prišlo po tem, ko je Gregorič v DZ podprl pomisleke finančnega ministra Klemna Boštjančiča in ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, da je administrativno omejevanje presežkov koncesionarjev v zdravstvu neumna zamisel in so na RTV Slovenija objavili članek, v katerem opozarjajo, da je bil Gregorič do januarja letos še prokurist v zobozdravstvenem podjetju Cyclopet, a tega ni prijavil pristojnim institucijam. Denimo DZ, da bi pridobil dovoljenje za opravljanje dodatnega dela. Gre za podjetje njegove hčere.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) je v manj spornem primeru, ko je ustavni sodnik Marko Jaklič imel nekaj časa s.p. za visokošolsko dejavnost, a ga je že pred časom tudi zaprl, ker je bilo s tem statusom več stroškov kot koristi, povsem znorela in dosegla celo spremembo zakonske ureditve za ustavne sodnike, da morajo po novem obveščati svojega predsednika o vseh dodatnih dejavnostih. Pa Jaklič iz državnih institucij, tako pokaže Erar, ni dobil niti centa. Podjetje poslanca iz stranke Klakočar Zupančičeve pa je dobilo 754.079 evrov. Tako to pokaže aplikacija Erar:

Poslanec trdi, da se tega, ali je dejavnost prokurista prijavil KPK, ne spomni. KPK pa, da sta funkciji nezdružljivi. Načeloma morajo poslanci svoje dodatne dejavnosti prijavljati DZ in ne KPK. O dopustnosti dodatnega dela odloča mandatno volilna komisija.

Sprenevedanje: Gregoričevo podjetje je iz javnih sredstev dobilo slab milijon, Jaklič niti centa. Pa v DZ še ne spreminjajo ureditve, da bi njihov poslanec moral o svojih biznisih obvestiti svojo predsednico. Kot so spremenili zakon o ustavnem sodišču.

Za zdaj ni znano, da bi Klakočar Zupančičeva proti svojemu lastnemu poslancu, ki jo je pozabil obvestiti o konfliktu interesov, kakorkoli ukrepala. Poziv k odstopu ni ukrepanje. Ali da bi zahtevala spremembo zakonodaje, da jo poslej mora obveščati. Kar so na njen predlog že uzakonili za ustavne sodnike.

V tem primeru lastnega poslanca nameravajo v poslanski skupini Svobode počakati, da KPK “v skladu s pristojnostmi odloči o zadevi”.

O zakonu, ki prepoveduje presežke koncesionarjem, ki so jih z delom ustvarili, ko so zanj dobili enako plačilo kot državne bolnišnice, s tem, da sami poskrbijo za kapitalske vložke (ki jih pri državnih bolnicah dodatno plačamo vsi), je parlament v zadnjem branju na izredni seji odločal danes. Kako se je razpletlo, lahko preberete tukaj:

Poslanci opozicije so zadnje tedne že večkrat protestirali, da Klakočar Zupančičeva z vladnimi strankami DZ vodi po domače, in te spremembe po navadnem postopku sprejemajo hitreje kot bi jih po nujnem postopku, ki ga ima parlament za primer vojn, naravnih katastrof in podobnega.

Izredno sejo parlamenta zaradi odločanja na vrat na nos danes tudi obstruirajo poslanci SDS in Demokratov. V dvorani so ostali le poslanci NSi, ki pa delijo poglede o zlorabi postopka in o nepremišljenosti zakona.

Vladnim strankam se mudi, ker je zakon precejšnja sramota in ga poskušajo zaradi tega čim hitreje spraviti skozi.

Kako tratijo denar in čas nam pokaže, ker bodo v petek morali poslanci imeti še eno izredno sejo, da razpišejo referendum o pokojninskih privilegijih in bi obe odločanji lahko izvedli skupaj, kar bi bilo bolj racionalno. A tega nočejo.