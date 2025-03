Novi ISIS: Milice sirskega islamista al Šara, ki ga podpira Tanja Fajon, so pobile na stotine civilistov!

Piše: Domen Mezeg in I. K. (Nova24tv.si)

Sirske varnostne sile in zavezniki so v zadnjih dneh pobili 340 civilistov, pripadnikov alavitov (lokalne manjšine), med njimi ženske in otroke. Novico je sporočil sirski observatorij, ki skrbi za uresničevanje človekovih pravic. Poročila o naraščajočem številu žrtev prihajajo v času intenzivnih bojev med oblastjo in borci, ki ostajajo zvesti nekdanjemu predsedniku al Asadu. Tudi ta je namreč pripadnik manjšine. Vodja trenutne sirske oblasti al Šara je v spopadu pokazal svoje prave barve – gre za brutalnega terorista, nič boljšega od Asadovih milic.

Vojaške operacije nove sirske oblasti pod vodstvom islamistov potekajo na obalnih območjih. Sirski observatorij za človekove pravice navaja, da so civiliste usmrtili varnostniki ali provladni borci ter izropali domove žrtev.

Ich werde Ihnen alle verfügbaren Videos der Massaker zur Verfügung stellen, die von den syrischen Behörden unter der Leitung von Ahmed Al-Shara gegen den Alawiten Taif verübt wurden, und die Morde dauern an, und die Situation ist tragisch und erfordert internationale Intervention… pic.twitter.com/0RRjzmT7Wa — Fûrat shalbî (@Furtalmedi10) March 8, 2025

V regiji je trenutno mirno, toda varnostne sile nadaljujejo z akcijami in pošiljajo okrepitve, kot poroča medij France24.

Gre za najhujše spopade od konca Asadovega padca lanskega decembra. Število smrtnih žrtev je naraslo na 553, med njimi je tudi 93 pripadnikov vladnih varnostnih sil in 120 borcev, naklonjenih Asadu.

Odposlanec ZN Geir Pedersen je izrazil zaskrbljenost zaradi žrtev in pozval k umiritvi situacije. Sirski predsednik Ahmed al Šara je upornikom sicer dejal, da se morajo predati. Po Asadovem begu v Rusijo lanskega decembra si nova oblast prizadeva za vnovično vzpostavitev reda v državi.

Odklonil je rokovanje z nemško zunanjo ministrico

Naj spomnimo, da je nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock januarja v Damask odpotovala skupaj s francoskim kolegom Jeanom-Noelom Barrotom. Namen obiska je bilo spodbujanje mirnega in vključujočega prenosa oblasti po menjavi režima v Siriji. Že takoj na začetku srečanja je doživela šok, ki ga je povzročil vodja HTS. Radikalni vodja islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS) Ahmed al Šara, ki se zdaj predstavlja kot toleranten politik, je odklonil rokovanje z nemško državnico.

Podpora Tanje Fajon

Gre torej za oblast, ki jo je politično blagoslovila tako zahodna politična elita kot naša ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Še več, Fajonova je bila ena od glavnih promotorjev Al Šara in njegovih islamistov, njena podpora pa je imela še večjo težo zaradi dejstva, da je Slovenija nestalna predstavnica varnostnega sveta Združenih narodov.

Zunanja ministrica je februarja celo obiskala Sirijo in se srečala s krvnikom otrok, Al Šaro in zunanjim ministrom Asadom Hasanom Al Šajbanijem. Njen obisk je odraz solidarnosti Slovenije s sirskim ljudstvom, je takrat dejala.

“Obisk v Siriji v prelomnem trenutku je odraz solidarnosti Slovenije s sirskim ljudstvom, ki si po 14 letih pekla zasluži boljšo prihodnost,” je Tanja Fajon sporočila na omrežju X po srečanju s sirskim voditeljem in zunanjim ministrom. “Pred začasnimi sirskimi oblastmi sta zgodovinska priložnost in pomembna odgovornost. Ključno je, da izpeljejo vključujoč prehod in postavijo državo, ki bo po meri vseh prebivalcev Sirije. Nova, enotna Sirija mora upoštevati glas tako civilne družbe kot tudi žensk,” je še sporočila zunanja ministrica.

Le mesec dni po njenem nenavadnem izrazu podpore teokratskemu despotu, ta že pobija ničesar krive otroke in ženske. Ministrico smo porosili za komentar.