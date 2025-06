Novega obraza očitno (zaenkrat) ne bo: Goloba v Ribnici s prve vrste spremljal Kučan – se je premier zato posipal s pepelom?

Piše: Gašper Blažič

“Jaz sem v glavnem na vseh dogodkih v Hrovači. Tu in tam manjkam, če nimam časa, če nisem doma. Me je zanimalo, pač tema, predsednika vlade je zmeraj dobro poslušati, slišati, kako on razmišlja in to je to,” je po poročanju portala 24ur.com oz. Pop TV dejal Milan Kučan.

S tem je mislil seveda na večere na Škrabčevi domačiji, ki očitno ni več samo domača hiša jezikoslovca p. Stanislava Škrabca, slednji se je tam rodil kot Anton Škrabec leta 1844 in po vstopu k frančiškanom dobil redovno ime Stanislav. Iz tega rodu prihaja Janez Škrabec, dolgoletni prvi mož podjetja Riko, nekdaj tudi vidni obraz sedaj že bivšega Foruma 21 ter vez med Milanom Kučanom ter NSi. Zato ni presenetljivo, da je Škrabčeva domačija v zadnjem času dobila podoben kultni status kot Dražgoše. Od tam namreč prihajajo politična sporočila o tem, kakšno Slovenijo si želijo stari politični botri.

Čeprav je evropski poslanec Vladimir Prebilič nedavno že izjavljal, da se je s Kučanom sestal in da še ni prišla Kučanova “zelena luč”, pa vse kaže, da bo Kučan vendarle podprl Roberta Goloba. Tudi zato je bil slednji povabljen za gosta na Škrabčevi domačiji, o njem so pisali zelo laskavo. Prebilič, ki ne želi vstopiti v združeno stranko Levica-Vesna, naj bi svoje načrte sporočil v ponedeljek, toda če ga botri res ne držijo v šahu, se mu angažiranje v slovenski notranji politiki ne splača, trdijo naši viri. Tudi če bo res ustanovil svojo stranko. A če se Kučanu to ne bo zdelo koristno, bo stranka pristala na obrobju in se bo Prebiliču zgodilo podobno kot Igorju Šoltesu, vnuku Edvarda Kardelja, s stranko Verjamem. Šoltes je danes tako rekoč politični mrtvak.

Vse torej kaže, da bo Golob tudi na prihodnjih volitvah glavni adut “stricev”, čeprav je za zdaj to še prezgodaj ugibati. Bojda zato, ker naj bi se trend upadanja podpore Gibanja Svoboda ustavil, kar naj bi bilo dovolj, da bi “botri” dali podporo Golobu. Kar je sicer presenečenje, če bi Golob s to podporo prevzel odgovornost na volitvah za dosedanje vladanje.

Za zdaj kaže, da bo “vsegliharska” propaganda skušala stopnjevati dvopolnost in postavljati Goloba in Janšo na isti nivo, ob tem pa krepiti t. i. “tretji blok”, kar nakazujejo nekatere izjave iz krogov SLS, NSi in Demokratov. Kar bi pomagalo Golobu pridobiti še en mandat, le da bi imela Svoboda precej manjši vpliv v parlamentu in v bodoči koaliciji. Toda ustvarjanje navidezne dvopolnosti je dejansko propagandni trik, na ta način je leta 2004 poskušala zmagati tudi LDS, ko so nekateri njeni “strici” razglašali “vsegliharsko”, potem ko Janeza Drnovška ni bilo več v igri. Agresiven nastop je Antona Ropa in Gregorja Golobiča povsem potopil, SDS je – tudi ob podpori tedaj svežega Zbora za republiko, ki ga je tedaj vodil Peter Jambrek, ob njem pa je bil tedaj tudi sedanji nasprotnik Tine Hribar – zmagala na volitvah, Janša pa je prvič postal premier.

Se je pa Golob v Hrovači posul s pepelom. Češ da ne bo več ponovil napake, ko je pozival k bojkotu referenduma. »Zadnje čase manj govorim, sploh pa manj obljubljam, se pa rad pohvalim s tem, kar je dobro,« je dejal vpričo Kučana. Seveda ni pozabil povedati, da ima pripravljen program za dva mandata. Njegovi odnosu z Natašo Pirc Musar pa naj bi bili boljši, kot se zdijo na prvi pogled. Skratka, Golobova izpoved, ki napoveduje marsikaj.