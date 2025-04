Nove razsežnosti Golobove afere z brezplačnim dopustovanjem pri Subotiču

Piše: Moja Dolenjska

Afera Roberta Goloba, ki je brezplačno dopustoval v vili poslovneža Tomaža Subotiča, nato pa je vlada tega imenovala v svet ljubljanske psihiatrije, je včeraj dobila nove razsežnosti. Kot so razkrili v Tarči, je Golob očitno za Subotiča posredoval tudi v primeru podjetja Unior.

Teden dni pred prvim dopustom Goloba v Subotičevi vili v hrvaškem Karigadorju je namreč Subotič po poročanju Tarče Golobu v sms-sporočilu omenil tudi težave v Uniorju, kjer je Subotič največji posamični lastnik in nadzornik, največji delež v podjetju pa ima država. Potožil mu je, da je zvezan, ker ima v nadzornem svetu še vedno večino prejšnja vlada. Takratni nadzorniki Uniorja so namreč hoteli Subotiča zaradi sporne prodaje delnic odpoklicati, ta pa je želel od vlade menjavo do njega kritičnih nadzornikov.

In Subotičeve prošnje so očitno pri Golobu naletele na plodna tla. Čez nekaj dni namreč na Uniorjevi skupščini, kjer ima večino država, sklepa o odpoklicu Subotiča niso podprli, sam pa je kljub kršitvi, ki jo je ugotovila Agencija za trg vrednostnih papirjev, ostal nadzornik. Na skupščini so tudi odslovili oba nadzornika, ki se ju je želel znebiti Subotič.