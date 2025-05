Nove cene nepremičnin, da nam bodo Golobovi pred odhodom obesili še davek na nepremičnine

Piše: Moja Dolenjska

Geodetska uprava RS (Gurs) je nepremičninam začela določati nove vrednosti, podatki na portalu Prostor naj bi bili po napovedih že dostopni, vendar so to zamaknili do konca maja ali celo v junij.

Nove vrednosti bodo tudi podlaga za nov nepremičninski davek, od tu bodo očitno črpali denar za gradnjo stanovanj za migrante in plačevanje njihovih stanarin.

Nove cene nepremičnin določajo na podlagi aprilskega sklepa vlade. Zaenkrat je znano, da bodo nove vrednosti od poskusnih v oktobru višje za okoli 8 odstotkov. To bo nato tudi podlaga za obdavčitev, novi davek.

Podatki o posplošenih vrednostih nepremičnin se, poleg davka, uporabljajo tudi pri določanju socialnih transferjev (štipendije, otroški dodatki ipd.). Do konca leta 2026 bodo sicer uporabljali še stare vrednosti, iz prejšnjega vrednotenja, potem bo šlo po novi vrednosti. Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) bo tako nove obremenitve prenesla na čas po volitvah, ki bodo v letu 2026. Podobno ravnajo tudi v drugih primerih.

Nekdanji minister dr. Žiga Turk je to na omrežju X komentiral z besedami: “Gurs torej dela zadnje popravke, da bi nam vlada v odhodu lahko obesila še davek na nepremičnine. Levica bi šla tudi preko trupel, Svobodi se pa fučka, ker so itak stranka za enkratno uporabo in bi to naredili tudi iz hudobije – kot so že zdravstveno zakonodajo.”

Dr. Matej Lahovnik je k temu dodal: “Novega davka na nepremičnine pred volitvami ne bo, ker se ne bodo ustrelili v koleno, ampak so prenovili le podlago, da to naredijo po volitvah, če politično preživijo v tej ali podobni sestavi.”

Denar potrebujejo za tujce, pridne in delovne državljane bodo oželi do kosti

Vlada je te dni sprejela tudi sklep o 100 milijonih evrov letno za gradnjo t. i. socialnih stanovanj. Sporočili so še, da bomo davkoplačevalci plačevali tudi stroške najemnin tistim, ki tega domnevno “ne bodo zmogli”.

Pri tem so zamolčali, da bodo ta stanovanja namenjena predvsem prišlekom, migrantom. Zato stanovanjski skladi že tudi ne objavljajo poimenskih seznamov tistih, ki so do stanovanja (in posledično plačevanja najemnin) domnevno upravičeni. Ker tega ne smemo vedeti.