Nova Slovenija ima novega predsednika – Jerneja Vrtovca

Piše: Moja Dolenjska

Kongres stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) je na današnjem volilnem kongresu na Polzeli na čelo stranke izvolil dosedanjega podpredsednika in poslanca 40-letnega Jerneja Vrtovca.

Jernej Vrtovec vodenje NSi prevzema ob dobrem poznavanju ustroja stranke.

Je njen dolgoletni član, v vodenju se je preizkusil že na čelu podmladka, politično kilometrino pa pridobival tudi kot poslanec in minister. Stavi na preboj stranke in razvojno koalicijo, a ob zagotovilu, da prevzema odgovornost za obstoj NSi na njenih vrednotnih temeljih.

V današnji predstavitvi je med drugim povedal:

Kandidiram, ker želim Sloveniji ponuditi novo politiko z daljnosežno vizijo. Politiko, ob kateri bomo vsi spet lahko zadihali.

Vidim Slovenijo, kjer se splača delati, ustvarjati in kjer se spoštuje trud vsakega človeka.

Vidim Slovenijo, kjer so otroci veselje, ne težava. Vidim Slovenijo, ki vlaga v znanje.

Danes najavljam posodobljen gospodarski program, ki bo luč sveta ugledal še pred koncem leta.

Jernej Vrtovec je nasledil Mateja Tonina, ki je bil lani izvoljen za evropskega poslanca in je odstopil z mesta predsednika NSi.

Kongres je danes izvolil tudi člane izvršilnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča stranke. Šest mest v izvršilnem odboru bodo ob Ljudmili Novak zasedali še Katja Berk Bevc, Andrej Černigoj, Mojca Erjavec, Miha Lah Horvat in Martin Mikolič. V nadzorni odbor je kongres izvolil Borisa Bevca, Mašo Brulc, Dejana Rožmarina, Silvo Sok in Mojco Stoschitzky, v razsodišče stranke pa Igorja Jerama, Veroniko Juvan, Katjo Košič, Bernarda Memona in Ivanko Učakar.

Podpredsednikov stranke po statutu ne voli kongres, ampak jih imenujejo pozneje.

Na današnjem kongresu je Vrtovca podprlo 294 delegatov, njegovega protikandidata Antona Hareja pa 48 delegatov. Štiri glasovnice so bile neveljavne.

Kandidat za predsednika NSi Anton Harej pa je dejal: