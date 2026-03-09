Nova avdio afera: Pirc Musar “pra*ica” in “nastavljanje jajc” za nutrije Tine Gaber

Piše: Nova24tv.si

Na Facebookovem profilu “Maske padajo #nismofejk” sta zaokrožila še dva izseka pogovorov. Prvi posnetek razkriva resnično mnenje nekdanjega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana ter ljubljanskega župana Zorana Jankovića o predsednici republike Nataši Pirc Musar, drugi pa frustracijo Vesne Vukovič do vloge Tine Gaber Golob pri vmešavanju v politiko.

Prvi posnetek, ki naj bi nastal med neformalnim kosilom v obdobju, ko je Danijel Bešič Loredan še opravljal ministrsko funkcijo, vsebuje naslednji kratek, a zelo oster dialog: “Ta Musarjeva, to je največja prasica v državi […] Prav prasica res … umazana … Ne vem pa, kje je dobila tega moža, ki je neki ultra bogatun …”

Tudi ta komunikacija je, kot ostale, ki so nedavno prišle v javnost, zelo vulgarna, prihaja pa iz ust dveh vplivnih predstavnikov levega političnega pola. Bešič Loredan je bil v času mandata del vlade Roberta Goloba, ki je formalno podpirala izvolitev Nataše Pirc Musar, a kljub temu posnetek razkriva globoko osebno antipatijo do predsednice republike.

Pogovor se domnevno navezuje na znane javne spore, predvsem med predsednico in Jankovićem zaradi presoje vplivov na okolje pri projektu kanala C0, kjer je predsednica zahtevala začasno ustavitev del, kar je župan označil za politično motivirano dejanje in od nje zahteval javno opravičilo. Omenjanje moža predsednice kot “ultra bogatuna” se navezuje na Aleša Musarja, uspešnega poslovneža, čigar premoženje je bilo tarča kritik že med predsedniško kampanjo leta 2022.

Kletvica za kletvico

V drugem zvočnem posnetku nekdanja generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković v frustriranem pogovoru opisuje svoje delo pri preprečevanju imenovanja kandidatke za vodstveno funkcijo v veterinarski kliniki. “Petra, glej … No, ti boš šla na Lutkovno gledališče, jaz pa … glej, če bo še ena taka. Zdaj ti pa jaz povem, zdaj se pa že meni malo nabira. Zdaj ti bom pa jaz vse povedala, s čim sem se jaz ukvarjala med svojim dopustom …, ki to seveda ni bil, ne! Ker sem delala po 18 ur na dan, p****, da nisem videla ne moža ne nič, p****! Dobila sem preležanine, ker sem se morala premikati na drugo stran otoka, da sem se sploh lahko pogovarjala, p**** … Zdaj ti bom pa jaz eno stvar povedala!”, je bilo uvodoma slišati.

“Ti veš, da je Robert hotel predlagati za direktorico veterinarske klinike neko noro babo, ne … In meni je bilo čudno, ker se je naredila ful čudna koalicija poslancev, ki so sicer ful dobronamerni, ki so Robertovi lojalisti, ki so začeli noret zaradi te babe, ne … To se je dogajalo mesec nazaj in … Kmetijsko so tudi, a veš, s kmetijsko (ministrico) so sicer na bojni nogi zdaj skoz … In ona ga je tudi moledovala, da ne naredi tega. Nakar sem jaz potem pač opravila svojo domačo nalogo, tisto, kar pač moram vedno delati. Sem pač šla v lov za informacijami o tej babi in sem dobila dokumentirane podatke, kaj želi … ni prav brihtna sicer, ne, očitno, a je na Facebooku imela zadnji dve leti objave – oboževanje Janeza Janše, (Anžeta) Logarja … glasujte 3x proti na referendumu … Jaz sem te papirje njemu vse fuknila v glavo,” nadaljuje.

“Ona nima osnovnega pojma”

“Kaj je on mene vprašal? A je to pristno? Ker to se da danes vse ponarediti. Veš kaj sem jaz siknila direkt iz njega, pa če me fukne iz službe … sem rekla: “A Tina (Gaber) pa je zdaj strokovnjak tudi za spletne prevare?” Zato ker sem se jaz danes lotila, tebe zajebavat da boš dal SDS-ovko naprej? … Jaz imam tega dovolj, glej, res mam dovolj tega … Jaz ne morem več, p**** … Spet sem morala jaz jajca nastavljat tem nutrijam, da sem tam norela, sem povedala mu zadnji dan, preden je šel na dopust, sem rekla: glej, zdaj pa dovolj. In zdaj bomo kaj? Mislim, pa to je, glej, to ne bo šlo tako no … Ne bo, ker oprosti, nekdo, ki nima … ona nima osnovnega pojma, pizda, o tem, kako se vrti državna uprava,” je zaključila.

Vukovićeva je opisala, kako je zbrala dokaze o tem ozadju in jih posredovala Golobu, s čimer je po njenem mnenju preprečila imenovanje a ob tem posebej izstopa retorično vprašanje o Tini Gaber, ki nakazuje, da je Gaber morda sodelovala pri preverjanju pristnosti podatkov ali zagovarjala kandidatko. To dodatno potrjuje špekulacije o njenem neformalnem vplivu v Gibanju Svoboda, kjer naj bi imela ključno vlogo pri kadrovanju, komunikaciji in vsakodnevnem vodenju stranke, čeprav nima formalne funkcije.

Spomnimo, da je imela Gabrova domnevno odločilno vlogo pri odstavitvi nekdanje ministrice za kmetijstvo Irene Šinko zaradi nesoglasjih glede zakona o zaščiti živali, odstrela nutrij in drugih vprašanjih, pri čemer naj bi Šinkova nasprotovala nekaterim pobudam, ki jih je v ozadju usklajevala ali zagovarjala prav Tina Gaber, kar je vodilo v “kratek stik” z Robertom Golobom in nazadnje do razrešitve ministrice.