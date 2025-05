Nov zdrs Nataše Pirc Musar – zaradi lastnih interesov si je priskrbela “vzporedno” komemoracijo v Kočevskem Rogu

Piše: Gašper Blažič

“Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se bo na povabilo ministra za obrambo mag. Boruta Sajovica 29. maja 2025 ob 15.00 udeležila spominske slovesnosti, kjer se bo poklonila žrtvam na kraju spomina Jama pod Macesnovo gorico,” so danes sporočili iz Slovenske škofovske konference.

Na omenjeni proslavi bo namreč sodeloval tudi novomeški škof in predsednik SŠK dr. Andrej Saje, ki bo skupaj z duhovniki vodil molitev za pokojne žrtve, predsednica republike in obrambni minister pa bosta položila venca.

Prava proslava je vsako leto prvo soboto v juniju

Na prvi pogled vse lepo in prav. Vendar je znano, da so po letu 1990, ko je bila prva komemoracija v Kočevskem Rogu organizirana v juliju, vse nadaljnje komemoracije organizirali prvo soboto v juniju. Večinoma so potekale pri grobišču Pod Krenom, dokler ni bilo razkrito, da so posmrtni ostanki slovenskih žrtev v resnici v breznu Pod Macesnovo gorico, ki so ga raziskovali šele zadnja leta. Zato komemoracije po novem potekajo tudi na tej lokaciji. Vendar je lanska osrednja slovesnost potekala na lokaciji Pod Krenom, ker je tam urejena kapela ter potrebna infrastruktura, letošnja pa bo potekala na lokaciji Pod Macesnovo gorico.

Tako bo tudi letos. Osrednjo komemoracijo v soboto, 7. junija 2025 organizira društvo Nova slovenska zaveza, ki vsako leto tudi povabi predstavnike države. Doslej s tem ni bilo težav, saj se je komemoracije udeleževal tudi prejšnji predsednik republike Borut Pahor. Če se najvišji predstavniki države iz kakršnegakoli razloga niso mogli udeležiti, so poslali svoje zastopnike in tudi enoto Slovenske vojske, ki v imenu predsednika republike položijo venec. Tudi lani se je zgodilo tako.

Lani je mašo zadušnico vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, letošnjo pa bo, kot je razvidno iz vabila, vodil novomeški škof Andrej Saje. Takole je zapisano v vabilu: “V soboto, 7. junija, bo ob 11. uri pri morišču pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu spominska slovesnost ob 80. obletnici množičnih povojnih pobojev. Slovesno somaševanje bo vodil škof mons. dr. Andrej Saje. Pri maši bo, pod vodstvom Marjanke Grohar, prepeval zbor potomcev beguncev, ki so leta 1945 zapustili domovino in odšli v Argentino.” Po maši sledi tudi kulturni program.

Vladajoča elita se je odločila drugače

Očitno pa se je državni vrh letos, ob 80-letnici konca druge svetovne vojne in povojnih komunističnih pobojev, odločil za svoj “specialni scenarij”, saj očitno ne želi sodelovati na osrednji proslavi, katere datum je že zdavnaj določen. Predsednica republike naj bi namreč imela isti dan nastop na proslavi na kraju nekdanjega nacističnega taborišča na Ljubelju, zato naj bi padla odločitev, da država svojo proslavo organizira že teden dni prej. Do tega dejstva pa so pri društvo Nova slovenska zaveza kritični: “S tem se bo država Slovenija ločila od svojcev pobitih pri izražanju tako temeljne stvari, kakor je spoštovanje do žrtev pomora v Rogu. Nova Slovenska zaveza se te separatne prireditve ne bo udeležila. S tem, ko državni vrh pripravlja ločeno, razkolniško slovesnost, uvaja razkol med državo Slovenijo in slovenskim ljudstvom, zaradi katerega ima država Slovenija smisel in razlog obstoja.”

Uradu predsednice republike je Nova Slovenska zaveza poslala dva dopisa glede slovesnosti v Kočevskem Rogu. Odgovora niso prejeli.

Dne 20. maja 2025:

Spoštovani, po tradiciji je prvo soboto v juniju spominska sveta maša pri breznu v Kočevskem Rogu. Letos bo to sobota, 7. junij, ko bo ob 11h sveta maša pri breznu pod Macesnovo gorico.

Običajno je Urad Predsednice Republike Slovenije ob tej priliki sodeloval s polaganjem venca v izvedbi garde Slovenske vojske. Predhodnik sedanje predsednice se je osebno udeležil slovesnosti.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za sporočilo, če bo tudi letos Predsednica dr. Nataša Pirc Musar pri slovesnosti sodelovala in kako.

Hvala vnaprej in lep pozdrav,

Peter Sušnik, tajnik

Dne 21. maja 2025:

Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar!

Nova Slovenska zaveza je neformalno izvedela, da nameravate 29. maja 2025 prirediti pri breznu pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu posebno slovesnost s polaganjem venca, pogrebnimi molitvami predsednika SŠK in nagovori.

Prosimo vas, da tega ne storite.

V Kočevskem Rogu poteka tradicionalna slovesnost vse od leta 1990 in vas prosimo, da pridete na slovesnost v soboto, 7. junija 2025 ob 11. uri pri Macesnovi gorici.

Če boste priredili svojo ločeno slovesnost, bo v javnosti nastal vtis, da ste ignorirali in razvrednotili tradicionalno slovesnost v Kočevskem Rogu, ki bo letos 36. po vrsti. Na tej slovesnosti so se več kot trideset let zbirale vdove in sirote pobitih domobrancev, zbirali so se njihovi sorodniki, znanci, prijatelji. Večina od teh je povezana v Novi Slovenski zavezi, ki slovesnost organizira. Vsem tem ljudem boste sporočili, da so njihova prizadetost in izrazi žalovanja za vas brez vrednosti, da so žalujoči sorodniki pobitih nevredni vaše pozornosti in da zato ustanavljate svojo, separatno slovesnost.

Poleg tega, da boste prizadeli in ponižali naše ljudi, sorodnike pobitih, boste s tem naredili simbolno dejanje nadaljevanja narodnega razkola. To bo razkolniška prireditev, ki bo stopnjevala razdor med Slovenci, saj boste pokazali, da niti izrazov spoštovanja do mrtvih ne moremo opraviti skupaj.

Menimo, da bi predstavniki države Slovenije morali biti v dobrem in slabem skupaj s svojim ljudstvom. Zato vam vljudno sporočamo, da je primerno, da pridete na tradicionalno slovesnost pri Macesnovi gorici v soboto, 7. junija 2025 ob 11. uri, kjer ste dobrodošli, kakor so bili dobrodošli doslej vsi predstavniki slovenske države. Doslej še nikogar od njih nismo posebej prosili, da bi tja prišel: vsakdo je dobrodošel, kdor v srcu misli, da mora tja priti, da izrazi spoštovanje do pobitih in da s tem simbolično obsodi zločin proti človeštvu, ki je prizadel Slovence s komunistično revolucijo.

S spoštovanjem vas pozdravljam,

dr. Matija Ogrin

Nova Slovenska zaveza, predsednik

Iz poročila radia Ognjišče o odzivih drugih civilnodružbenih organizacij, denimo Združenje ob lipi sprave ter Prebudimo Slovenije, je razvidno, da je civilna družba kritična do ravnanja predsednice republike in se bo udeležila komemoracije 7. junija.

Kako so zlorabili komemoracijo leta 1990

Je pa ob tem zanimiva tudi zgodovinska izkušnja s prvo komemoracijo iz leta 1990. Kot je pred leti za Demokracijo povedal sedaj že pokojni Anton Drobnič, je tedaj novoustanovljena Nova slovenska zaveza hotela v Kočevskem Rogu v sodelovanju z ljubljansko nadškofijo organizirati komemoracijo brez navzočnosti najvišjih predstavnikov države, vendar naj bi ljubljanski škof Alojzij Šuštar vztrajal, da mora biti navzoč predsednik predsedstva Milan Kučan, ki je nato imel tudi osrednji govor po končani maši in v njem citiral (ter parafraziral) svetopisemskega Pridigarja, medtem ko so mediji ta govor razumeli kot nekaj novega in izvirnega. Po Drobničevih navedbah so se na nadškofiji bali reakcije starih političnih sil, navzočnost Kučana pa naj bi zajamčila varnost.

Mediji so takrat zabeležili stisk rok med Kučanom in nadškofom Šuštarjem kot simbolno dejanje sprave, toda v resnici je šlo zgolj za PR, kar se je pokazalo slabo leto kasneje, ko so – po ukazu istega Milana Kučana – nadškofu Šuštarju (in z njim tudi evangeličanskemu seniorju Ludviku Novaku) odvzeli pravico do mikrofona in javnega blagoslova lipe. Del blagoslovnega besedila je ujel le televizijski mikrofon za TV prenos, medtem ko navzoči – razen tistih, ki so stali v neposredni bližini – niso vedeli za blagoslov lipe, ki je bil sicer napovedan tudi v uradnem scenariju prireditve. Kasneje so fotografijo stiska roke med Kučanom in Šuštarjem režimski mediji zlorabljali kot dokaz, da je komunistična stran pripravljena na spravo, nekomunistična pa ne.

Ni povsem znano, ali je odločitev za ločeno proslavo posledica samostojne odločitve Pirc Musarjeve ali ji je tako “svetoval” minister Borut Sajovic, ki je, mimogrede, tudi neposredno odgovoren za nepieteten iznos ter hrambo posmrtnih ostankov žrtev komunističnih pobojev, o čemer smo že poročali. Očitno je namreč, da hoče vladajoča stran z ločeno proslavo dokazovati, da ji gre za pieteto, a dejansko s tem kaže ravno nasprotno – da ji gre le za “piar” in navidezno obžalovanje tragičnih dogodkov iz leta 1945. Kar je torej zmogel Borut Pahor, Pirc Musarjeva očitno ni sposobna. Ali pa pač mora ubogati svojega mentorja Milana Kučana.