Nov posnetek: Tina Gaber je nastavljena” – Vesna Vukovič v pogovoru s Primožem Cirmanom

Piše: Nova24tv.si

Profil na Facebooku Maske padajo #nismo fejk” že več dni sistematično objavlja serijo avdio posnetkov, ki domnevno razkrivajo zakulisne dogovore, kadrovanje in vplive v političnih krogih povezanih z Gibanjem Svoboda. Med najnovejšimi je posnetek pogovora Vesno Vukovič z novinarjem Primožem Cirmanom in njegovo ženo Petro Bezjak Cirman, direktorico vladnega urada za komuniciranje.

V posnetku Vesna Vukovič razkriva, za koga je dobila izrecno prepoved, da ga ne zaposli in izrazi sume, da je Tina Gaber Golob “nastavljena”. S strani koga, pa lahko po njenih besedah vsak presodi sam.

V posnetku Vesna Vukovič izraža močno frustracijo nad kadrovskimi predlogi in političnimi igrami. Med drugim pravi: “Petra jaz sem utrujena od odpravljanja napak. Utrujena sem. Jaz sem rabila…in Primož tudi, eno leto da popravljam, njegovo odpičeno … Kokr je po eni strani super-truper pa te scene..na drugi strani od vzhičenosti … nad Loredanom, nad Bobnarco, nad unim, nad tretjim … in potem se jaz ukvarjam … jaz imam pun ku*ac, jaz nisem prišla sem zato. Jaz sem mislila, da so stvari tu malo bolj pošlihtane, da so malo bolj racionalni.. “

“Pa tega, pizda to je državam to ne mormo delat po navdihu in tudi nekaj ti povem, ne, začel o me je blazno motit, ja sem član Gibanja Svoboda, da sem zadnje čase začela na mizo dobivat neke čudne ljudi za kadrovanje iz miljeja SD-ja. Po katerem se je 15 let gibala Tina Gaber …. No da pa ne bo druge, ne danes je bila pa druga, če bi lahko Simono Dimic zaposlili … Petra jaz sem dobila pred dvema mesecama izredno prepoved, da bi karkoli s Simono Dimic … niti telefon dvignt … Neee šefica Brda bi rada bila … Ej js ti kr začetku povem ne, jaz iz dneva v dan dobivam dokaze, ki me prepričujejo v to, da je Tina Gaber nastavljena.”

Cirman v pogovoru pritrdi, da tudi on to sumi. V nadaljevanju pogovora Vesna Vukovič predlaga Primožu Cirmanu, naj Robertu Golobu napiše sporočilo z opozorilom ali nasvetom, tudi če ga ta ne bo prebral. Pravi, da gre za brezplačni nasvet in da bodo na koncu morda ugotovili, da je imela Tina Gaber celo stike s “šefico”. Cirman v tem trenutku pritrdi, da tudi sam to sumi. Vukovičeva nato razloži, kdaj je dobila dokončno potrditev suma – na začetku tedna, glede na Golobove reakcije in predvsem glede na to, da je pred tremi urami na svojem osebnem Facebook profilu delil objavo, ki se nanaša na določeno osebo iz Gibanja Svoboda (Matjaž, ki je bil prej v kabinetu predsednika vlade in je zdaj pri Urški Klakočar Zupančič).

Iz konteksta je razbrati, da naj bi Vesna Vukovič prejela izrecno prepoved (ultimativno navodilo), da ne sme zaposliti ali sodelovati s Simono Dimic (nekdanja vodja kabineta Boruta Pahorja). Prav tako izraža prepričanje, da je Tina Gaber “nastavljena” (verjetno kot vohunka ali vplivna figura SD-ja znotraj Gibanja Svoboda), pri čemer naj bi dobivala stalne dokaze, ki to potrjujejo.

Objavljen tudi posnetek Andreja Vizjaka

Poleg pogovora z Vesno Vukovič je bil objavljen tudi starejši posnetek nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka iz afere “glupi davki”. Spomnimo. 18. oktobra 2021 so na POP TV, konkretno v oddaji 24ur Zvečer, senzacionalistično objavili posnetek lepljenke različnih kosov pogovora izpred 14 let, s čimer so zanetili odmevno afero “glupi davki”. 3. novembra istega leta je nato le prišlo do objave 6-minutnega izseka iz pogovora, kjer seveda ni bilo več očitka glede napeljevanja k utajevanju davkov, ker tega dejansko ni bilo in ga seveda ni mogoče dokazati.

Vizjak je sicer že ob prvi objavi lepljenke prosil, da se objavi celotni posnetek, iz katerega bo mogoče razumeti kontekst pogovorov. Po objavi le-tega pa je minister na tiskovni konferenci dejal: “Hvaležen sem za objavo celovitejšega posnetka, saj se iz minute v minuto nadaljnjega posnetka dokazuje, da gospodu Petanu nikoli in nikakor nisem svetoval ali mu namigoval utajevanja davkov. Pri tem pogovoru je šlo za zadnji poskus, s katerim bi gospoda Petana kot takratni minister za gospodarstvo odvrnil od škodljivega prevzema Term Čatež.”

Če se bodo posnetki nadaljevali v obljubljenem obsegu (414+), bo verjetno sledilo še več razkritij o ozadjih kadrovanja in političnih zavezništev v aktualni oblasti.