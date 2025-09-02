Nov ponesrečen nastop Nataše Pirc Musar na blejskem strateškem forumu: holivudski stil, a brez vsebine

Piše: Nova24tv.si

Letošnja izdaja že 20. Strateškega foruma na Bledu bo številnim udeležencem in opazovalcem zagotovo ostala v spominu predvsem zaradi ekstravagantnega nastopa slovenske predsednice Nataše Pirc Musar.

Predsednica republike je namesto klasičnega, dostojanstvenega nastopa, ki ga pričakujemo od državnih voditeljev, svoj govor podkrepila z dramatično glasbo v ozadju, kar je spominjalo na holivudske filme z zvezdniškimi monologi.

Na 20. Blejskem strateškem forumu (BSF), osrednjem zunanjepolitičnem dogodku Slovenije, se je zbralo več kot 2000 udeležencev pod naslovom “Pobegli svet”, ki obravnava globalne krize, kot so oboroženi konflikti, razpadajoči svetovni red in kršitve mednarodnega prava. Med udeleženci so slovenski politični vrh, trije premierji in trije predsedniki, a pozornost je ukradla predsednica Nataša Pirc Musar z govorom, ki ga je spremljala dramatična glasba v ozadju, kar so mnogi označili neprimerno za resnost foruma.

“Poglejte si prosim to…dramatičnost povedanega, podkrepljeno z glasbo…! Odpeljalo se jim je,” je zapisal ob videoposnetku uporabnik na X.

Govor predsednice Pirc Musarjeve je spremljala orkestralna glasba, kar je spominjalo na filmsko produkcijo, in sprožilo deljene odzive. Pirc Musarjeva je obsodila upad zaupanja v človekove pravice, ksenofobijo in t. i. “genocidno politiko” Izraela v Gazi, pri čemer je vprašala, zakaj nekateri evropski politiki to dopuščajo. Podprla je tudi predlog, da Nobelovo nagrado za mir prejmeta poročevalka ZN Francesca Albanese in zdravstveni delavci v Gazi, ki jih je označila za simbole multilateralizma.

“S tisto muziko med njenim dolgočasnim govorom na BSF je Pirc Musar globoko prešla v svet parodije. Mešanice skeča Monthy Python in kakšne sekvence iz filma The Dictator. Ruplu je najbrž danes žal, da je začel z BSF, da ga nato 19 let kasneje levica analno posili s poceni aktivizmom,” je bil do njenega nastopa kritičen tudi politični analitik Mitja Iršič.

Forum je z nagrado počastil umrle novinarje, ki so izgubili življenje na vojnih območjih, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pa je kot začetniku pobude za prvi forum leta 2006 posebno priznanje podelilo nekdanjemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu, ki ga na podelitvi ni bilo. Pred dnevi je napisal ostro pismo, naslovljeno na politični vrh, v njem pa je bil kritičen do slovenske zunanje politike in strategije, med drugim je izrazil pomisleke glede vladne politike do bližnjevzhodne krize.