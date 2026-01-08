Nov novinarski piškotek za Cirmana in Kršinarja iz Odlazkovega medijskega imperija

Piše: C. R.

Da je predvolilna kampanja v polnem teku, se vidi tudi v medijih. Predvsem tistih, ki sodijo v Odlazkov imperij.

In kdo bi si mislil, da bo ena od njihovih tarč tudi predsednica sodnega sveta Urška Kežmah, sicer odvetnica? Portal Necenzurirano oz. novinar Primož Cirman, po mnenju Roberta Goloba “najboljši raziskovalni novinar”, ji očita, da kot upraviteljica v prisilni poravnavi nekdanjega razvojnega centra RI Savinja ni zaznala ničesar spornega.

Toda ozadje teh očitkov je povsem drugje. Sodni svet po novem namreč predstavlja trn v peti tranzicijske levice, ker se je v zadnjem času kritično lotil režimskih korifej v sodstvu. Predvsem tistih, ki ščitijo tako Goloba kot njegovega botra Zorana Jankovića. Na ta način se tudi izvaja pritisk na sodni svet, da ali zamenja vodstvo ali pa bo ugled sodnega sveta okrnjen. Torej, napad je najboljša obramba.

Zanimivo je tudi, da se je drugi Odlazkov “koristni pisec” Igor Kršinar iz Reporterja lotil obrambe Erika Breclja. Ker je komentator v oddaji Ura resnice Miran Videtič opozoril na to, da je Brecelj prijazen medijski obraz dobaviteljske mafije, in ker je ta zapis na družbenih omrežjih delil tudi Janez Janša, je to postalo dokaz, da SDS kakor rešuje svojo kožo pred očitki, da je sama povezana z zdravstveno mafijo, Janša pa naj bi se celo zasebno družil z enim od teh mafijskih dobaviteljev. Pisanje Reporterja je na veliko povzel tudi režimski portal Siol.net.

No, nekaj je jasno: Brecelj je ob koncu lanskega leta v oddaji Politično s Tanjo Gobec po razkritju sodbe ustavnega sodišča glede zdravstvene zakonodaje nastopil kot nekakšen medijski odvetnik Golobove vlade.

Medijski odzivi iz provladnih medijev na razkrinkavanje režimskih korifej v sodstvu in zdravstvu pa samo dokazujejo, kako huda panika vlada v tranzicijski levici.