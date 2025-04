Noro: Premier in njegova partnerka brez objektiva ne zdržita niti med slovesom od papeža

Piše: Nova24tv.si

Slovenski premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber sta se objektivom nastavljala tudi med pogrebom papeža Frančiška v Vatikanu, kjer naj bi veljala prepoved snemanja. Da je navdušenje nad snemanjem nekoliko pretirano, je lani s pomenljivim pogledom Tini Gaber sporočila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

Pogreba priljubljenega papeža Frančiška sta se udeležila Robert Golob in njegova Tina Gaber. Sicer oba ateista in nevernika, ki bosta že ob naslednji priložnosti lahko proticerkveno razpoložena. A za potrebe všečkov na socialnih omrežjih je potrebno ugrizniti tudi v to kislo jabolko in s seboj vzeti še asistenta, da sicer intimne in pietetne trenutke ovekoveči. Javnost tako sedaj vidi tudi, kako sta se poklonila pred krsto papeža.

Kot poročajo nekateri mediji, so v Vatikanu po tem, ko so tisoči obiskovalcev v baziliki sv. Petra med polaganjem papeža v odprti krsti dvigovali telefone in snemali selfije, uvedli prepoved fotografiranja za žalujoče, ki so želeli izkazati spoštovanje. Po teh dogodkih so naslednji dan, 25. aprila, uvedli strožji nadzor, ki je prepovedoval fotografiranje, da bi zagotovili večjo spoštljivost.

Instagramovstvo ne sodi povsod

Na posnetku, ki je nastal lanskega julija v Washingtonu, in sicer na slovesnosti dobrodošlice za zaveznike ob 75. obletnici vrha Nata, ki jo je gostil takratni ameriški predsednik Joe Biden s soprogo, je mogoče videti, kako zelo prešerno je med fotografiranjem razpoložena partnerka premierja Roberta Goloba. Iz pogleda italijanske premierke, ki ga je ta namenila Tini Gaber, je mogoče razbrati, da ji vse skupaj ni bilo niti najmanj pogodu.

Golobova partnerka se pred objektivom počuti zelo domače, saj je znana po svojih pogostih objavah na družbenih omrežjih, s pomočjo katerih s svojimi sledilci deli utrinke svojega življenja. Sicer pa si je izkušnje za poziranje nabrala že pred leti, ko je zmagala na lepotnem izboru za Miss Hawaiian Tropic Slovenije. Prav tako se je preizkusila tudi v vodenju največjega športnega resničnostnega šova pri nas, to je Exatlona, ki so ga predvajali na eni izmed slovenskih televizij.

Tudi premierju sta fotografiranje in snemanje očitno vse bližje, saj je od lanskega leta precej aktivnejši na družbenem omrežju Instagram. Z objavami se, kot kaže, poskuša približati čim širšemu krogu volivk in volivcev, čeprav je sicer še med volilno kampanjo zatrjeval, da na družbenih omrežjih ne bo prisoten.

Brez snemanja ne gre niti med slovesom od papeža

Marsikdo se je obregnil ob premierjevo najnovejšo objavo na Instagramu, kjer je prikazano, kako skupaj s partnerko hodita proti krsti papeža Frančiška. Ob tem se namreč zazdi, da sta slovo in s tem izraz spoštovanja do papeža povsem drugotnega pomena. Opaziti je bilo namreč mogoče komentarje, kot so: