Noro! Policija Goloba obvešča o kritikih vlade na družbenih omrežjih!?

Piše: Nova24tv.si

Predsednik vlade je med svojim nastopom na 24ur dejal, da ga je policija obvestila o zdravnici, ki naj bi širila lažne novice o kriminalu med migranti. Imena zdravnice ni omenil. V zadnjih dneh pa je pod udarom provladnih medijev zdravnica Ana Debevec Prašnikar, ki je javno kritizirala napake vlade.

“Ker se na družbenih omrežjih širijo bolj ali manj lažne novice, včasih so celo plačane. Vam bom povedal primer. Policija me je obvestila o zdravnici med vsemi, ki je širila lažne novice o posilstvih migrantov, ki naj bi se dogajala v teh dneh v Ljubljani. Seveda se nič takega ni dogajalo, ampak policija me je obvestila, da je to nekaj, kar se širi po družbenih omrežjih,” je povedal predsednik vlade.

Predsednik vlade je nato skušal mobilizirati volivce, naj ne nasedajo na lažne novice. Na Nova24TV že od samega začetka spremljamo Golobove izjave. Ta se je v številnih primerih ujel na laži oz. je bil sam eden največjih generatorjev lažnih novic. Demokracija je med tem mandatom naredila poseben zbornik njegovih laži in jih objavila v posebni ediciji Demokracija Magazin.

Nadaljevanja napada na kritično zdravnico

Predsednik vlade se je verjetno nanašal na objave zdravnice, ki je zaradi opozarjanja na sporne poteze aktualne vlade doživela medijski pritisk portala Necenzurirano, ki velja za medij blizu vladajoči politiki. Ana Debevec Prašnikar je v svojih objavah opozarjala na zgrešeno migrantsko in davčno politiko ter na manipulacije v političnem prostoru. Pritisk je očitno dosegel svoj namen, saj je napovedala, da se bo do volitev vzdržala komentiranja politike. Pritisk nase je ocenila kot “politično motiviran”.

Politični pritiski s strani predsednika vlade sicer niso novost. Že na začetku mandata je nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar skupaj z nekdanjim generalnim direktorjem policije predsednika vlade obtožila izvajanja političnih pritiskov na delo policije. Primer se je zgodil na začetku mandata, vendar po skoraj štirih letih še vedno ni dobil sodnega epiloga.

Policija Goloba obvešča o javnih kritikah?

Posebej nenavadna pa je izjava, da naj bi policija predsednika vlade obveščala o domnevnem ravnanju posamezne državljanke na družbenih omrežjih. V demokratičnih sistemih policija deluje kot samostojen organ pregona, ki svoje postopke vodi pod nadzorom tožilstva in sodišč, ne pa politične oblasti. Vlada ni preiskovalni niti pravosodni organ, zato policija praviloma ne poroča o konkretnih primerih ali posameznikih, razen kadar gre za vprašanja nacionalne varnosti, kriznih razmer ali širših varnostnih ocen.

Politični analitiki so v preteklih letih ocenjevali, da si je Golob s kadrovsko politiko in čiščenjem drugačemislečih (t.i. “janšistov”) povsem podredil policijo.

Obveščanje izvršilne oblasti o javnem izražanju posameznikov odpira resna vprašanja o neodvisnosti policije in morebitnem političnem vplivu na organe pregona. Golobova izjava ustvarja vtis nadzora nad državljani zaradi njihovih javno izraženih stališč, kar pomeni občutljiv poseg v svobodo govora in političnega izražanja.

Na policijo smo v zvezi s tem poslali novinarska vprašanja. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.