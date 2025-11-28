Noro: Jankovićevemu učencu in varovancu podaljšali mandat kar leto pred potekom

Piše: Vida Kocjan

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je predsedniku uprave Žigi Debeljaku podelil nov, to je drugi mandat, kar leto dni prej, preden mu poteče prvi.

Mandat Debeljaku, varovancu Zorana Jankovića, nasledil ga je v Mercatorju, poteče konec avgusta 2026. Nadzorniki pa so mu zdaj mandat podelili novega, s 1. septembrom 2026.

Mandat so mu podelili tudi štiri mesece pred državnozborskimi volitvami. Očitno se Golobovi zelo dobro zavedajo, da po marcu 2026 vlade ne bodo več vodili. Janez Janša, predsednik največje politične stranke v državi, SDS, pa je ob tem obvestilu nadzornikov zapisal: “Ne bo.” Slednje pomeni, da so sanje Janković-Golobovih le sanje, da nova vlada z novim mandatom Žige Debeljaka ne bo soglašala.

Znani novinar Bojan Požar pa je na X zapisal, da je sklep o novem mandatu za Debeljaka pomemben, »ker bo, ko pride nova vlada, ki bo Žigo Debeljaka skoraj zagotovo zamenjala, zaradi predčasne razrešitve iztržil mastno odpravnino”.

SDH je družba v državni lasti in upravlja kapitalske naložbe v več kot 50 družbah. To vključuje neposredne in posredne naložbe, kjer ima država (prek SDH) večinski delež ali prevladujoč vpliv. Skupna knjigovodska vrednost naložb (na dan 31. december 2024) znaša 13 milijard evrov. Upravljajo z državnimi deleži v energetiki (GEN-I in HSE), telekomunikacijah (Telekom Slovenija), v bankah in zavarovalnicah (NLB, Zavarovalnica Triglav) ter v drugih sektorjih, med večjimi so Krka, Gorenje in Aerodrom Ljubljana.

Kdo je Žiga Debeljak? Leta 1999 je začel kariero v Mercatorju, kjer je Janković takrat vodil posle. Janković ga je promoviral v vodjo službe za kontroling in računovodstvo, kar je Debeljaka izstrelilo v poslovno elito. Po Jankovićevem odhodu je prevzel vodenje uprave Mercatorja kot Jankovićev naslednik (Janković je moral odstopiti zaradi pritiskov lastnikov).

Mediji Debeljaka pogosto opisujejo kot “Jankovićevega učenca” ali “najljubšega prijatelja”. Povezava se tako nadaljuje prek skupnih interesov v gospodarstvu, npr. v nadzornih svetih državnih podjetij.

Debeljak je tudi ključni kadrovski izbor Golobove vlade. Po volitvah 2022 ga je Golob imenoval za predsednika uprave SDH. Sodeloval je tudi pri koalicijskih pogajanjih Gibanja Svoboda (GS). Prej je Debeljak nadziral Gen Energijo (polovična lastnica Gen-I) in Telekom Slovenije, obe podjetji sta ključni v Golobovem “energetskem imperiju”. Golobov prehod iz Gen-I v politiko je nato neposredno vplival na Debeljakovo imenovanje. Velja za »Golobovega ključnega človeka« za državne naložbe.

Janković pa velja tudi kot njun boter: Goloba in Debeljaka.