Nočni volkovi MC so na seznamu sankcioniranih ruskih organizacij, a so 9. maja v Ljubljani neovirano proslavljali “dan zmage” v organizaciji ruskega veleposlaništva

Piše: C. R.

Ukrajinske organizacije v Sloveniji, ki predstavljajo približno 10.000 članov ukrajinske skupnosti v Sloveniji, je opozorilo na prisotnost članov sankcionirane ruske organizacije Nočni volkovi MC (Night Wolves MC) na javnem dogodku 9. maja 2025 v Ljubljani na Žalah, ki ga je organiziralo Veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji ob obeležitvi t. i. “dneva zmage”.

Zakaj je to nevarno in nesprejemljivo?

Night Wolves MC je vključena v sankcijski seznam Evropske unije (Uredba Sveta (EU) 2022/1270, vpis št. 103) kot organizacija, ki:

– aktivno podpira rusko vojaško agresijo proti Ukrajini,

– širi prorusko propagando,

– sodeluje pri mobilizaciji vojakov,

– in izvaja dejavnosti v nezakonito okupiranih ozemljih.

Po svoji naravi in metodah gre za paramilitarno, ekstremistično strukturo, ki deluje kot orodje političnega vpliva, propagande in vojaškega vmešavanja Kremlja. Njihove aktivnosti imajo značilnosti terorističnega vpliva in predstavljajo resno grožnjo demokratičnemu redu, javni varnosti in evropski enotnosti.

Njihova prisotnost v Sloveniji ni le simbolna provokacija, ampak dejanska varnostna grožnja za državo članico EU. Takšno organizacijo je treba obravnavati kot neposredno grožnjo nacionalni varnosti Republike Slovenije.

Prikazani simboli in politična podpora

Na dogodku je bil prisoten tudi župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, kar odpira dodatna vprašanja o uradnem odnosu slovenske politike do spoštovanja evropskih sankcij.

Ukrajinska skupnost v Sloveniji opozarja na naslednja ključna vprašanja, ki jih odpira ta dogodek:

– Kako je bilo predstavnikom sankcionirane in teroristične organizacije omogočeno sodelovanje na dogodku v središču prestolnice države članice EU?

– Ali bo Slovenija spoštovala sankcije EU in ne bo postala platforma za ruski vpliv?

– Prisotnost takšnih organizacij neposredno ogroža varnostno in politično stabilnost Slovenije.

Na POVEZAVI si lahko preberete uradni dokument Evropske unije, v katerem je organizacija Nočni volkovi MC izrecno navedena kot sankcioniran subjekt (Uredba Sveta (EU) 2022/1270, vpis št. 103).