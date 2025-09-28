Niso se poboljšali! Vladna koalicija tudi tokrat obrnila hrbet poplavljenim

Piše: Vida Kocjan

Vladna koalicija je konec prejšnjega tedna znova obrnila hrbet poplavljenim. Dve leti po katastrofi je stanje še vedno nezavidljivo, ljudje so še vedno brez domov in brez ustreznih rešitev.

Poslanci vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica) so na seji parlamentarnega odbora za infrastrukturo zavrnili predloge Slovenske demokratske stranke (SDS) za hitrejšo in učinkovitejšo ureditev razmer, nastalih po katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih. Te so Slovenijo zajele 4. avgusta 2023, državljani pa so še danes večinoma v negotovosti, brez pomoči in s kopico obljub. Pravzaprav teh več niti ni javno slišati. V SDS so pripravili številna priporočila za pohitritev postopkov, v koaliciji pa so vse to zavrnili in vse ostaja po starem.

Občine obravnavane neenakopravno

Seja Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je prejšnji četrtek potekala na zahtevo SDS. Kot je v imenu predlagatelja opozoril poslanec Jožef Jelen, obnova domov in infrastrukture po poplavah leta 2023 poteka prepočasi, prizadeti se soočajo z zapletenimi postopki in administrativnimi ovirami, občine so po njihovi oceni obravnavane neenakopravno, o preventivnih ukrepih za prihodnje poplave pa se skoraj ne govori.

Kljub obljubam vlade o najhitrejši obnovi v zgodovini po Jelenovih besedah številne družine tudi dve leti pozneje živijo v zabojnikih, pri sorodnikih ali v nevarnih hišah. »Ko primerjamo obljube vlade z realnostjo, je razkorak očiten,« je bil kritičen.

V poslanski skupini SDS so zato predlagali, da državni zbor na izredni seji sprejme priporočila, s katerimi bo naložil vladi, da do konca leta 2025 pripravi in sprejme državni prostorski načrt za poplavljena območja, da določi točno število nadomestitvenih gradenj za prizadeta gospodinjstva, da v treh mesecih razreši vse postopke glede odškodnin in zagotovi izplačila, poenostavi postopke dokazovanja porabe predplačil in zagotovi pravno varnost prizadetim.

Vladajoči najbolj pametni, vse zavračajo

Na vladi očitke SDS o prepočasni obnovi zavračajo. Kot je na seji poudaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben, vlada dve leti po poplavah in plazovih intenzivno nadaljuje obnovo prizadetih območij skladno s sprejetim petletnim sanacijskim načrtom. »Ukrepamo hitro in učinkovito s ciljem pomagati ljudem, lokalnim skupnostim in gospodarstvu,« je dejal Leben, ki je zaposlitev v kabinetu dobil zaradi svojih zaslug pri ustanavljanju stranke, ki jo je nato prodal Robertu Golobu. Leben je dejal, da je do konca letošnjega avgusta sanacijo končala tretjina upravičencev oziroma okoli 2500 oseb. Podjetjem je bilo posredovanih 499 obvestil o možnosti vključitve v postopek za dodelitev sredstev, do konca avgusta se je odzvalo 143 podjetij, sanacijo pa je končalo 53 podjetij.

Državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjan Šefic pa je medtem zavrnil očitke SDS, da sprejeti ukrepi ne kažejo rezultatov na terenu. »Ko se v občinah pogovarjamo z ljudmi, tem ukrepom pritrjujejo in ugotavljajo, da so bili dobri in pravilni, zato bomo tudi razmislili, kako tiste, ki so bili najbolj učinkoviti, morebitno pripeljati v sistemsko zakonodajo,« je dejal. Spomnimo. Šefic je v prejšnjih vladah »reševal« migrantsko politiko, nezakonite migrante. Kaj se je zgodilo in kaj se dogaja, pa je očitno. Rešil ni nič ali skoraj nič. In tudi zdaj ne more biti drugače.

Šefic je prejšnji teden zanikal tudi očitke o zapletenih postopkih za dodeljevanje pomoči. »Samo z enkratno solidarnostno pomočjo, ki jo je vlada dala vsem, ki so bili prizadeti v tej naravni nesreči, so z eno kratko vlogo, z dvema, tremi podatki lahko dobili do sedemkratnik povprečnega dohodka,« je dodal.

V razpravi sta poslanca SDS Jelen in Zvonko Černač vztrajala pri trditvah, da popoplavna obnova poteka prepočasi. Na drugi strani je poslanec Gibanja Svoboda Aleš Rezar zanikal trditve, da vložena sredstva na terenu ne kažejo rezultatov in da vlada ni opravila primarne naloge zaščiti državljane. »Po moji oceni je stanje varnosti mnogo, mnogo boljše,« je dejal v posmeh vsem, ki trepetajo pred bližajočo se zimo.

V SDS pripravili rešitve

Poslanska skupina SDS je bila avgusta 2023 prva med poplavljenimi, veliko so pomagali, tudi fizično, zdaj želijo stvari urediti, pohitriti, pa ne gre. Bo treba počakati novo vlado.

Poslanska skupina SDS je 4. septembra 2025 vložila zahtevo za izredno sejo državnega zbora o odpravi posledic poplav 2023. Predlagali so, da državni zbor sprejme priporočila vladi: