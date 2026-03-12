Nina Zidar Klemenčič o svojem dostopu do Goloba – njene izjave brutalno razgaljajo ozadje globoke države

Piše: Spletni časopis

Potem ko so javnost pretresli posnetki Dominike Švarc Pipan o lobiranju v senci, se afera stopnjuje.

V drugem delu objavljenih posnetkov odvetnica Nina Zidar Klemenčič razlaga, kako se obvladuje premierja Roberta Goloba, zakaj je Dominika Švarc Pipan »nasedla« v Litijski in kako se v Sloveniji z gotovino kupuje politični mir, pa tudi, kdo kdo ima dejansko moč in s kakšno provizijo se prepriča Zorana Jankovića. V posnetku se Nina Zidar Klemenčič pohvali z neposrednim dostopom do premierja Roberta Goloba. Razlaga, da je ‘zelo dobra prijateljica’ z ljudmi v njegovem najožjem krogu, saj je, denimo, pomagala urejati določene osebne stvari z bivšo soprogo in lahko preko te osebe zaradi tega dostopa do premiera. Zdi se da govori o podjetniku Tomažu Subotiču.

Izpostavi finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki ga opiše kot ključno osebo za vse finančne operacije vlade. Govori pa tudi o ministru za gospodarstvo Matjažu Hanu in njegovih težavah z delitvijo javnega denarja podjetjem.

Afera Litijska: Dominika kot »žrtveno jagnje«?

Zidar Klemenčičeva je povezana tudi z afero Litijska. Kot je znano, je prav ona zastopala prodajalca Sebastjana Vežnaverja, ki je državi stavbo prodal za 7,7 milijona evrov. Dominika Švarc Pipan bi naj bila, po uradni razlagi, »neprevidna« in ni razumela, kako globoko so vpleteni drugi igralci. Nina Zidar Klemenčič na posnetku nastopa kot oseba, ki ima ključe do vseh vrat. »Z mojim omrežjem ljudi lahko pravzaprav naredim vse. To ne pomeni, da lahko dosežem vse, vendar vam lahko povem: to je izvedljivo, to ni izvedljivo,« razlaga sogovornikom.

V pogovoru izpostavlja tri ključne stebre moči v državi:

Milan Kučan: Po njenih besedah ima nekdanji predsednik še vedno »veliko večjo moč od predsednika vlade« in ključen vpliv na medije. Zoran Janković: Župana Ljubljane opisuje kot »močno in koruptivno osebnost«. Pri tem ne skopari z operativnimi podrobnostmi: »On ima svojih 10 odstotkov in to je to. Ko mu zagotovite 10-odstotni delež, dobite vse«. Klemen Boštjančič: Odvetnica naj bi na plan potegnila tudi finančnega ministra, s čimer se potrjujejo ugibanja, da je bila linija med pravosodnim in finančnim ministrstvom v času afere Litijska precej bolj neposredna, kot so akterji priznavali.

Kralj banan in rekordna gradbena dovoljenja

Posnetki razkrivajo tudi konkretne primere domnevnega posredovanja. Zidar Klemenčičeva omenja nakup zemljišča od Izeta Rastoderja, ki ga v posnetku imenuje »kralj banan«. Pove, da so gradbeno dovoljenje dobili v »rekordno kratkem času«, ker naj bi župan poslal svojega sina z navodili, s katero družbo morajo sodelovati in komu morajo kaj dati.

Stran, kjer so posnetki objavljeni, je takšna:

Odziv: Svetovanje ali past?

Dominika Švarc Pipan je po objavi posnetkov za medije pojasnila, da je šlo za »običajno poslovno svetovanje« in da so jo v past zvabili prevaranti. Ponudila je celo 10.000 evrov nagrade tistemu, ki dokaže, da je kogarkoli dejansko kontaktirala za lobiranje. Vendar vsebina posnetkov, kjer Nina Zidar Klemenčič razlaga o 10-odstotnih deležih in omrežjih, pa tudi precej presega okvire pravnega svetovanja. Razkritja prihajajo v najbolj neprijetnem času za vladajočo koalicijo, le deset dni pred volitvami. Če so se akterji afere Litijska – kjer je prav Zidar Klemenčičeva zastopala prodajalca Sebastjana Vežnaverja in prejela milijonsko provizijo – nadejali, da je zgodba pozabljena, so ti posnetki vrnili afero v središče pozornosti.