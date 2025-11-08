Ni presenečenj: koalicija ponovno zavrnila predloge za zaščito ljudi in zagotovitev več varnosti v jugovzhodni Sloveniji in Posavju

Piše: Moja Dolenjska

Vladna koalicija (Svoboda, SD in Levica) je včeraj ponovno zavrnila predloge Slovenske demokratske stranke (SDS) in N.Si, s katerimi bi zaščitili ljudi in zagotovili več varnosti na območju Jugovzhodne Slovenije in Posavja.

Včeraj popoldne je v državnem zboru potekala seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kjer je koalicija ponovno zavrnila predloge dveh opozicijskih strank (SDS in N.Si), na seji pa spet ni bilo nikogar iz vlade.

V začetku so bili navzoči župani iz JV Slovenije, svoje stališče do problematike, povezane z varnostjo in tudi z zakoni, ki jih je v državni zbor že oktobra 2022 vložilo 11 županov, z več kot 31.500 podpisi volivcev in volivk, je v skupnem imenu predstavil novomeški župan Gregor Macedoni. Nato so župani sejo odbora protestno zapustili. Predstavniki civilnih iniciativ pa so v nadaljevanju predstavljali problematiko.

Vse to koalicijskih poslancev ni prebudilo, na koncu so glasovali proti predlaganim sklepom SDS in N.Si, ki jih podpirajo tudi v dolenjskih in posavskih civilnih iniciativah. Ponovno je bila proti tudi članica in celo podpredsednica odbora Jožica Derganc, poslanka, izvoljena v Novem mestu.

Glasovanje je bilo naslednje:

Za so glasovali poslanci SDS: Anja Bah Žibert, Franci Kepa, Andrej Kosi, Andrej Poglajen in Anton Šturbej (SDS) ter Vida Čadonič Špelič (N.Si)

Proti so bili ponovno: Natana Avšič Bogovič, Jožica Derganc, Sandra Gazinovski, Aleksander Prosen Kralj, Janja Sluga in Tamara Vonta vsi Gibanje Svoboda), Damjan Bezjak Zrim (SD) in Tatjana Greif (Levica).

Člani odbora so zavrnili vsa priporočila SDS in N.Si ter dopolnila, ki so jih k tem predlagali v SDS. Opozicija je med drugim predlagala, naj državni zbor pozove vlado, da pripravi zakonodajni paket za reševanje romskih vprašanj. Prav tako so predlagali, naj državni zbor pozove vlado, da pripravi predlog ukrepov in zakonskih sprememb, da so predmet izvršbe in davčne izvršbe tudi denarni prejemki, namenjeni zagotavljanju socialne varnosti.

Iz SDS so po glasovanju sporočili: “Ljudje vsak dan živijo v strahu, oblast pa ostaja tiho in ne ukrepa. Če bo država še naprej zapirala oči pred resničnostjo, bo naslednja tragedija le vprašanje časa.”

Silvo Mesojedec, koordinator Ljudske iniciative Dolenjske, pa je sporočil: Seja Odbora za notranje zadeve v parlamentu – še ena predstava brez posluha za ljudi!

“Danes sem se znova prepričal, da v Ljubljani marsikdo ne razume realnosti, s katero se soočamo ljudje na Dolenjskem. Skupaj s člani Ljudske iniciative Dolenjska iz Brežic, Škocjana, Šentjerneja in Novega mesta ter z župani jugovzhodne Slovenije smo se udeležili seje Odbora za notranje zadeve v Državnem zboru. V imenu vseh županov je spregovoril novomeški župan Gregor Macedoni, po njegovem nastopu pa so župani protestno zapustili sejo – popolnoma upravičeno. Za njimi smo nastopili predstavniki civilnih iniciativ, kjer smo na spoštljiv, argumentiran in dostojanstven način jasno povedali, s kakšnimi konkretnimi težavami se soočamo na terenu. Pohvala gre predsednici odbora ga. Novakovi (Svoboda), ki nam je kljub prvotno omejenemu času dopustila daljši nagovor.

Povsem druga zgodba pa je bil nastop poslanke Sukičeve (Levica), ki je s svojim arogantnim in ideološkim govorom pokazala popolno nerazumevanje razmer na Dolenjskem. Čeprav je vlada soglasno potrdila t. i. Šutarjev zakon, ga je sama napadla in kritizirala, kot da bi branila probleme, ne rešitve. Člani iniciative smo nastopili kulturno, mirno in z argumenti, kar za nekatere prisotne poslance težko rečemo. Po koncu naših predstavitev poslovnik ni omogočal, da bi se vključili v razpravo, zato smo – ob očitnem pomanjkanju resnega odnosa do problematike – sejo zapustili.

Ne bomo odnehali, dokler nas ne bodo slišali. Ljudje imamo dovolj praznih obljub – zahtevamo dejanja, ne besede!”