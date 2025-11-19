Neurje razdrlo ceste v Goriških Brdih – nekatere so še zmeraj neprevozne

Škoda, ki jo je povzročilo ponedeljkovo obilno deževje v Goriških Brdih, bo znašala nekaj milijonov evrov oziroma več od letnega proračuna Občine Brda, kažejo prve ocene.

Pri odpravljanju posledic bo morala pomagati država, med drugim pri postavitvi začasnega montažnega mostu med Neblim in Vedrijanom, ki ga je v ponedeljek močno poškodovala visoka voda.

Razmere sta si včeraj ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poveljnik republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan, ki je v izjavi za medije po ogledu povedal, da je že na poti strokovnjak, ki bo ocenil različne možnosti za postavitev mostu. Postaviti ga bo pomagala Slovenska vojska, pričakujejo pa, da bo do stalne rešitve na tem mestu ostal približno leto dni.

Prizadete občine bodo morale po Šestanovih besedah hitro oceniti nastalo škodo; če bo ta večja od 0,3 promila prihodkov državnega proračuna, bo država lahko pomagala tudi iz tega naslova. Župan Občine Brda Franc Mužič je ocenil, da bo škoda zagotovo presegla nekaj milijonov in bo po njegovem mnenju višja od letnega proračuna občine, ki znaša okoli sedem milijonov evrov.

Šestan je sicer ocenil, da se je Občina Brda zelo dobro odzvala na dogajanje. Je pa območje zelo veliko in razgibano in na vseh cestah je po njegovih besedah zaradi značilnosti terena videti, da ni bilo ogroženo le ob tokratnem silovitem deževju, pač pa bo tudi v prihodnosti. “Menim, da bodo tudi ostale ceste, ki včeraj niso bile poškodovane, potrebovale sanacijo v kratkem časovnem obdobju,” je dejal.

V Goriških Brdih sedaj pričakujejo geologa, ki bo ocenil predlagane ukrepe za sanacijo ceste proti Kožbani, katere del je odnesel zemeljski plaz. Za ponovno vzpostavitev vsaj enosmernega prometa bodo morali cestišče na plazovitem odseku začasno sanirati.

Sogovorniki so opozorili tudi na škodo, ki jo je neurje povzročilo v vinogradih in sadovnjakih. Lastniki kmetijskih zemljišč se bodo morali odločiti, kaj bodo naredili z njimi v prihodnje, saj prve ocene kažejo, da je uničenih okoli deset odstotkov vinogradov, ki so v lasti zadružnikov Kleti Brda.

Galerija poškodovanih cest in tal: