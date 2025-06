Petrol je preklical današnje enourno zaprtje prodajnih mest

Piše: C. R., M.D., STA

V Petrolu so preklicali za danes med 12. in 13. uro napovedano zaprtje vseh prodajnih mest zunaj avtocest. Ob tem so vnovič opozorili na nujnost znižanja dajatev države in odločevalce pozvali k dialogu, s katerim bi vzpostavili vzdržno regulatorno okolje za vse trgovce z naftnimi derivati.

Če je resnični namen regulatorja in odločevalcev znižanje maloprodajne cene naftnih derivatov za potrošnike, potem je potreben razmislek o znižanju dajatev države, saj so te najvišje v regiji, še posebej v primerjavi s Hrvaško,” so v današnjem sporočilu za javnost, posredovanim tik pred načrtovanim zaprtjem prodajnih mest, zapisali v Petrolu.

Odločevalce je uprava družbe s Sašom Bergerjem na čelu pozvala k argumentiranemu in s strokovnimi podlagami podkrepljenemu dialogu, s katerim bi vzpostavili vzdržno regulatorno okolje za vse trgovce z naftnimi derivati. “Z dialogom želimo doseči odpravo škode za vse trgovce z naftnimi derivati, ki jo povzroča sedanji regulatorni okvir,” so poudarili v družbi.

Petrol je sicer v ponedeljek ob napovedi današnjega enournega zaprtja bencinskih servisov zunaj avtocest v znak protesta proti novi uredbi o regulaciji cen goriv začasno zaprl štiri prodajna mesta – v Petrini, Črnem Vrhu nad Idrijo, Solčavi in Podkorenu. Poteza je sprožila buren odziv lokalnih skupnosti, k dialogu je pozvalo tudi Združenje občin Slovenije.

Odziv lokalne skupnosti

Občinski svet občine Kostel je na včerajšnji izredni seji razpravljal o odločitvi družbe Petrol, da zapre svoj bencinski servis na mejnem prehodu Petrina, ki je sicer edini bencinski servis daleč naokoli. Sprejel je zahtevo, da se nemudoma pristopi k ukrepom za ponovno odprtje servisa, sicer napovedujejo državljansko nepokorščino.

Petrol je servis zaprl zaradi nerentabilnosti, zato je jasno, da bo morala na pomoč, v kolikor bo želela ohraniti prebivalstvo ob meji, priskočiti tudi vlada.

Kot je za STA povedala županja Kostela Nataša Turk, je obvestilo Petrola, da za nedoločen čas zapira svojo poslovalnico v Petrini, v kateri sta poleg bencinskega servisa tudi Pošta, banka in bankomat, predstavlja pa tudi edini minimarket v občini, med krajani povzročilo veliko ogorčenje in šok. “Zaprtje namreč pomeni, da se bomo morali po bencin, nafto in kurilno olje ter vse ostalo voziti v Kočevje, ki je oddaljeno 30 kilometrov. Še huje je za občino Osilnica, ki je od Kočevja oddaljena 50 kilometrov,” je povedala.

Dodatna težava je po njenih besedah ta, da brez bencinskega servisa ostajajo pred glavno sezono, ko gre skozi Kostel največ turistov in prometa: “Smo tudi demografsko ogrožena občina z veliko starajočega se prebivalstva, kar pomeni, da starejši ljudje ne bodo mogli več priti do osnovnih storitev. Poslovalnica namreč predstavlja srce kraja, kjer smo do zdaj dobili osnovne storitve.

Zato so občinski svetniki sinoči na izredni seji sprejeli štiri sklepe. V prvem so izkazali veliko zaskrbljenost zaradi zaprtja poslovalnice, z drugim so izrazili zahtevo, “da se nemudoma pristopi k ukrepom za njeno ponovno odprtje”, s tretjim pa so na obisk povabili predsednika vlade Roberta Goloba, “da se iz prve roke seznani s perečim položajem”. V zadnjem sklepu so napovedali, da se bodo “v primeru neupoštevanja njihovih zahtev in pravic “poslužili skrajnih ukrepov, to je državljanske nepokorščine”, je povedala.

Neuradno se sicer za ponedeljek dopoldne napoveduje protest krajanov občin Kostel in Osilnica, ki jih bo zaprtje poslovalnice najbolj prizadelo.