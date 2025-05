Nemčija bo začela zavračati prosilce za azil. Janša: “Zgledujmo se po jedrni Evropi.”

Piše: Moja Dolenjska

Medtem ko se Slovenija pod vlado Svobode, SD in Levice čedalje bolj odpira za nezakonite prehode meje in s tem povezane nezakonite migracije (prav vabijo jih) je novi nemški kancler Friedrich Merz zaradi migrantske krize razglasil izredne razmere.

Trenutno potekajo pogovori s sosednjimi državami, saj bodo Nemci na meji pričeli zavračati prosilce za azil, poroča welt.de.

Večina slovenskih ustavnih sodnikov pa je ravno v teh dneh razveljavila člen Zakona o tujcih, v katerem je bilo določeno prav to. To je, da je v primeru kriznih razmer tujce možno po hitrem postopku odstraniti iz države ali jim preprečiti vstop v našo državo. Zakon je sprejela prejšnja vlada, zdaj so to slovenski levo usmerjeni ustavni sodniki razveljavili. Več o tem lahko preberete na povezavi: Levo usmerjeno ustavno sodišče