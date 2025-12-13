Nekdanja moskovska dopisnica RTVS ekspresno na veleposlaništvo

Piše: Domen Mezeg

Nekdanja dopisnica RTV Slovenija iz Moskve Vlasta Jeseničnik, je v izjemno kratkem času – štirih tednih namesto treh mesecev – opravila usposabljanje za delo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi. Da se Jeseničnikova seli na veleposlaništvo v Moskvi, je portal Demokracija sicer poročal že 7. novembra 2025. Ob tem se pojavljajo tudi vprašanja o domnevnih povezavah nekdanje dopisnice z ruskim režimom.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je pojasnilo, da je bilo usposabljanje skrajšano zaradi njenih dolgoletnih izkušenj. Od decembra 2025 je tam uradno zaposlena kot korespondent-ataše VII/2, kar je strokovno, ne diplomatsko delovno mesto, s pogodbo za dve leti in možnostjo podaljšanja. Razpis za delovno mesto je bil javno objavljen junija 2025, potem ko več notranjih objav ni prineslo ustreznega kandidata, poroča Žurnal24.

Na razpis so se prijavili štirje kandidati, Jeseničnikova pa je bila ocenjena kot najbolj usposobljena glede na zahtevane kriterije – izobrazbo, izkušnje, znanje jezikov ter poznavanje odnosov med Slovenijo in Rusijo.

Ministrstvo poudarja, da je bil postopek transparenten in da ministrica Tanja Fajon pri izbiri ni sodelovala; osebno naj bi se z Jeseničnikovo poznali zgolj iz časa, ko sta bili obe dopisnici RTV Slovenija.

Rusi naj bi ji krili stroške bivanja

Spomnimo še na nekaj drugih informacij: na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve naj bi vladalo precejšnje razburjenje zaradi kadrovskih odločitev, povezanih z Moskvo.

Očita se, da zaposlitev Jeseničnikove ni le sporna kadrovska poteza, temveč tudi potencialen konflikt interesov, saj naj bi njen partner imel podjetje v Moskvi.

Poleg tega se omenjajo informacije, da je v preteklosti bivala v stanovanju, katerega stroške naj bi krili Rusi.

Zaradi sporne kadrovske politike napetosti na MZZ

Kritike se pojavljajo tudi glede drugih kadrovskih potez – denimo hitre napotitve hčerke Milana Brgleza na ambasado v Moskvo ter spornih zaposlitev kadrov iz vrst SD, kot je primer Jerneja Štromajerja.

Vse to naj bi povzročalo napetosti znotraj ministrstva in sprožalo vprašanja o dolgoročni kadrovski politiki ter uglednosti MZEZ.