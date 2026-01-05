Nekateri levičarji zaradi ameriške akcije v Venezueli in Madurovega padca povsem izgubili razum

Piše: G. B.

Ameriška operetna intervencija v Venezueli je vso svetovno levičarsko javnost spravila na visoke obrate. Vključno s slovensko.

Seveda smo lahko pričakovali, da bodo v Levici in še nekateri njej sorodnih strankah besneli zaradi padca njihovega velikega idola Nicolasa Madura. Navsezadnje je Venezuela vse od prihoda Madurovega predhodnika Huga Chaveza naprej veljala za “domovino demokratičnega socializma”, ki je navdihoval mnoge slovenske levičarje in jim še vedno prestavlja svetel zgled.

Je pa odločna akcija ameriškega predsednika Donalda Trumpa iztirila tudi mnoge, ki so vsaj do sedaj veljali za razumne. Znani fotograf Arne Hodalič je tako zapisal, da je Trump hujši od samega satana.

Njegov zapis je takšen:

Morda bo kdo ob tem zamahnil z roko, češ to s slovenskimi notranjepolitičnimi razmerami nima kaj dosti zveze. Vendar žal velja enačaj: zunanja politika je notranja politika. Spomnimo samo, kako levičarji že nekaj časa uspešno uvažajo lažno tezo o izraelskem genocidu v Gazi, saj to tezo podpira tako premier Robert Golob kot tudi predsednica Nataša Pirc Musar, z njima pa tudi dominantni mediji. Namen tega je predvsem diskreditacija tistih, ki ne trobijo v isti rog, navsezadnje je to tudi sredstvo za mobilizacijo volivcev levice.

Hodaličevo objavo je sicer pokomentiral tudi analitik Miran Videtič. “Razumem, da je biti “del črede” mikavno, mogoče celo materialno koristno. Razumem tudi, da je bil izvoljeni “Gringo” šok za mnoge. Ampak… …imamo venezuelski režim, ki je nacionaliziral črpališča in s tem pregnal zasebni kapital, ki je redno plačeval rento zaradi črpanja nafte. To isto nafto (v celoti) je za naslednjih deset let brezplačno podaril Kitajcem. Vprašanje, kaj ima od tega