(VIDEO) “Kavči za Levico”: Razprava o krčenju stroškov vlade razkrila, kdo je v parlamentu najbolj zagrizen “foteljaš”

Na včerajšnji nujni seji skupnega odbora državnega zbora se ni razvnela le razprava o reorganizaciji vlade in zmanjševanja števila ministrstev, temveč tudi precej povedna simbolika političnih prioritet. Medtem ko so nekateri govorili o racionalizaciji države in o manjših stroških, se je iz razprave izkazalo, da imajo, vsaj ko gre za udobje, največ “rezerve” prav v Levici: kar devet kavčev. Podatek, je sprožil posmeh in očitke o dvoličnosti.

Sicer pa je odbor podprl predlog spremembe zakona o vladi, ki predvideva zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14. Poleg predlagateljev iz SDS so ga podprli še Demokrati, Resnica ter NSi, SLS in Fokus. Proti so bili v Levici in Vesni, kjer so zagovarjali ločitev resorjev za gospodarstvo in delo, vendar je odbor njihov predlog zavrnil.

Andrej Kosi je v obrazložitvi poudaril: “Cilj Zakona o vladi je predvsem zmanjšanje stroškov državne uprave in njena večja učinkovitost. Slovenija potrebuje državo, ki bo svojim državljankam in državljanom nudila kvalitetne storitve za normalno ceno.” Dodal je še, da se bo vlada z manj resorji lažje odzivala na izzive ter da je vključitev demografske politike nujna zaradi resnosti razmer: “Vlado je treba vzpostaviti čim prej glede na izzive, ki so pred nami.”

Na drugi strani je Nataša Sukič iz Levice mnenja, da “i deja o zmanjšanju števila ministrstev ne pomeni nujno bolj racionalne in vitkejše države.” Posebej kritična je bila do združitve resorjev: “Predlog, ki ga imamo, je videti kot projekt razgradnje socialne države in žal podrejanja javnega interesa interesom kapitala.”

Kdo to plača?

Iz vrst Resnice ji je Katja Kokot večkrat dokazala, da temu ni tako in pojasnila: “5 ministrstev manj, to pomeni: “Vsako ministrstvo ima ministra in kabinet, svetovalce in vse spremljajoče stroške, to skupno pomeni letno 5-15 milijonov evrov manj. Naslednji možen prihranek tega zakona je: ob združitvi podpornih služb. Če se ministrstva združijo ne more ostati ločeno podvojene pravne, kadrovske, finančne službe. To je dodatnih 10-20 milijonov evrov letno. Kdo to plača? Ljudje to plačajo, davki, prispevki, ki se nekontrolirano dvigujejo.”

Največ udobja imajo v Levici

Prav Kokotova je odprla tudi temo kavčev: “Ko smo mi prišli v to hišo, smo prosili za kakšen stol, mogoče kako mizo. Vprašali smo, kako je s kavči, in smo izvedeli, da ima poslanska skupina Levica največ kavčev. Devet kavčev ima. Kdo je to plačal?“

Na to se je navezal Aleksander Reberšek: “Če preračunam, je bilo v prejšnjem mandatu pet poslancev Levice pa devet kavčev. Kar pove, da en poslanec Levice spi na dveh kavčih.” Nadaljeval je: “Tukaj se pokažejo tisti pravi kaviar socialisti. Najprej poskrbijo zase.”

“Vi se borite, da bo ljudi na minimalcu čimveč”

Reberšek pa je razpravo še dodatno zaostril z nastopom, v katerem je neposredno nagovoril politične nasprotnike: “Puste poslanski mandat, odprite svoj s.p. in bodite dobičkar pa imejte kapitala, kakor ga hočete imet. Ne, bolj udobno je tamle na stolu sedeti in pametovati pa bluzit tule. Ne nas delit med sabo, ne nas delit med lastnike podjetij, gospodarstvo pa na zaposlene. Ne delite nas med sabo, ker bolje kot bo šlo gospodarstvo, bolje bo šlo ljudem. Ne vzbujajte zavisti pri naših državljanih, da s prstom kažejo na druge, koliko imajo denarja. Mi smo skupaj na istem vozu – podjetniki in zaposleni – in skupaj moramo stremeti k temu, da bo šlo dobro gospodarstvu, ker bo šlo potem dobro tudi vsem zaposlenim. Ne pa skrbet, da bojo vsi na minimalcu, pol se pa dreti, koliko jih zagovarjaš. Naša naloga je, da bo teh ljudi čim manj. Vi se pa borite, da je teh ljudi, ki so na minimalcu čimveč – in tukaj je razlika med nami.”

Podporo predlogu je izrazila tudi Iva Dimic, ki meni, da sta trg dela in gospodarstvo neločljivo povezana in da združevanje omogoča učinkovitejše reševanje ključnih vprašanj. Podobno je Barbara Levstik Šega poudarila: “Pravice delavcev niso odvisne od organizacijske sheme vlade, ampak od zakonodaje in politične volje. Združevanje je lahko celo prednost.“

V Svobodi so bili bolj zadržani. Tamara Kozlovič je opozorila: “Gre za konflikt dveh institucionalnih kultur, torej varnostno represivnega dela in na drugi strani javne uprave, ki bi morala delati, pojasnjevati, pomagati ljudem.« Kritična je bila tudi do drugih združitev ter do novega resorja: »Skrbi me, da se želi s tem spodkopavati pravice žensk.” Kosi je te očitke zavrnil.