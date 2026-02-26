Navodilo za aretacijo Repića očitno dal kar Golob – direktor NPU Muženič je le premierjev podizvajalec

Piše: Nova24tv.si, C. R.

Aleksandar Repić oz. “Nepridiprav”, eden najvplivnejših “influencerjev” v Sloveniji, je na prostosti. Na novo pridobljeno svobodo je nemudoma izkoristil, da je povedal svojo plat zgodbe. Kot pravi, je bilo njegovo pridržanje politično motivirano in nepovezano z njegovim razkritjem domnevne pedofilije odvetnika Kerčmarja, ki mu očita izsiljevanje. Navodilo za njegovo aretacijo naj bi dal (po njegovih informacijah) neposredno Robert Golob.

Repić oz. “Nepridiprav” je na Planet TV najprej pojasnil informacije policije glede predmetov, ki so bili pri njem najdeni v okviru hišne preiskave. Spomnimo, policija je dejala, da so pri njem našli kakih 50 elektronskih naprav, pištolo in “drogo”. Kot pravi, je šlo za kos orožja, ki ga je dobil za darilo in je neuporaben. Najdena “droga”, kot so se razpisali mediji, pa se je nanašala na marihuano. “Kdaj se pri meni montirajo videi in se kdo rad sprosti in skadi kak joint,” je povedal.

Glede elektronskih naprav pa je dejal, da so mu odvzeli računalnike, vse diske in SD-kartice. Ne pričakuje, da bo elektronske naprave dobil nazaj, in pravi, da na njih ni obremenjujočega materiala. Mu pa zaseg materialno škodi, saj bi moral material na elektronskih napravah urediti za naročnike, a tega sedaj ne more.

Glede njegove napovedi, da ga bodo prijeli na letališču, pa je povedal naslednje: “Jaz sem vnaprej vedel, da me tam čakajo. Ta sistem je že tako krhek, da tudi do mene, enega influencerja, prihajajo informacije in puščajo stvari iz NPU-ja, iz policije, sodišča in iz vseh koncev našega sistema. Jaz sem vedel, v kaj se spuščam, in sem zavestno izbral … lahko bi šel na drug let, za Zagreb. Lahko bi spremenil svojo odločitev, ampak sem vedel, kaj me čaka, in sem tam tudi začel snemati cel postopek. Ko so me začeli carinsko pregledovati, edino mene, od vseh ljudi, ki so prišli iz aviona, sem videl tri kriminaliste, ki so se skrivali za stebrom. Malce sem jih posnel, sem točno vedel, kaj me čaka. Namignil sem punci, naj me začne snemat, ko nastane problem. Čim so dali značke ven, me dali v lisice, se je ona odmaknila par korakov stran in začela snemat.”

Policisti so ji zadali modrice

Pravi, da so bili policisti tekom preiskave dokaj korektni. Le da je bilo popolnoma nekorektno, ko so njegovo partnerko “zagrabili, vrgli na tla. Ima par modric, ampak ji ne bo nič hudega. Tudi ona je končala v lisicah. Po njihovem se je ona upirala, v bistvu pa je bil problematičen telefon, ker je ona že začela snemati”.

Kot pravi, policistom ne zameri, saj so le opravljali svoje delo. “Navodila prihajajo iz višjih položajev, bi temu rekel […] vir moj mi je dejal, da je dal navodilo direktno g. Robert Golob direktorju NPU-ja. Dal je navodilo, da je treba poskrbeti zame in to je to,” je povedal. Vira informacij ni hotel razkriti, pripomnil je le, da so med njegovimi sledilci tudi ljudje, ki imajo dostop do informacij in tvegajo svoje položaje, da so na pravi strani zgodovine.

Ne verjame, da je bil pridržan zaradi obtožb odvetnika Kerčmarja

NPU je po drugi strani zanikal, da je bila njihova akcija politično motivirana, pač pa da so opravili preiskave zaradi vložene kazenske ovadbe. To pa naj bi vložil odvetnik Kerčmar zaradi domnevnega izsiljevanja. A Repića oz. “Nepridiprava” to ne prepriča.

“To ni res. Name se je odvetnik spravil civilno in to mi že rešujemo, je že v fazi reševanja. Potem pa kot strela z jasnega, kar naenkrat nalog za kaznivo dejanje, poskus izsiljevanja itd. Našteli so neke nebuloze. To se bo potem reševalo na sodišču.”

Spomnimo, trenutno v javnosti odmeva Repićevo razkritje domnevnega poskusa pedofilije znanega odvetnika dr. Sebastjana Kerčmarja, s katerim se je soočil v živo, soočenje posnel in ga objavil na družbenih omrežjih. Posnel je tudi pogovor z domnevno Kerčmarjevo žrtvijo. Kerčmar, ki ga policija hkrati obravnava kot domnevno žrtev izsiljevanja in domnevnega osumljenca pedofilije, zaenkrat ne odgovarja na novinarska vprašanja.

Repić je na vprašanje, ali je odvetnika hotel le razkrinkati oz. si je ob tem zaželel še njegovega denarja, odgovoril: “Ne, definitivno sem ga hotel razkrinkati pa dobiti na nek način njegovo potrditev. Ko je ugotovil, da se ga snema, je dvignil paniko in začel z nekimi nebulozami … vi me sedaj hočete izsiljevati, bla bla bla. Prijatelj v tistem momentu reče, no, eto, zakaj snemamo. Zato, da ne boš jutri mogel reči, da ti kdo grozi ali pa da te izsiljuje. Vse to so nebuloze, ki so jih uspeli skupaj s partnerji iz Svobode sestaviti, da je prišlo do te točke.”

Zakaj mediji niso poročali o njegovih razkritjih Kerčmarja? “Smatram, da je odvetnik premožen, pozna ogromno političnih ljudi. Ljudi, ki so na položaju, in se je to verjetno pometlo pod preprogo. Tudi določeni novinarji so se mi odzivali nekaj časa, potem pa se je to vse skupaj ugasnilo,” je povedal.

Odgovoril je tudi na napade, ki jih je bil deležen s strani medijev pod vplivom trenutne oblasti. “Normalno, da me napadajo, zato ker ta stran, ki ji ne odgovarja, ima določene medije pod nadzorom, ogromno denarja se je že steklo, oni morajo izpeljati stvari, ki so jim rečene. Tudi njim ne zamerim,” je povedal.

Nepridiprav je kmalu po izpustitvi iz pridržanja objavil pikro sporočilo. Pravzaprav analogijo na kampanjo Gibanja Svoboda. Posnetek bureka (ta je sedaj značilni znak njihove politične kampanje), jogurta na tleh (na katerem piše “nismofejk”) in golobe, ki se mastijo z burekom.

Komu je bil posnetek namenjen?

“Mislim, da so moji sledilci zelo inteligentni, da razumejo tudi moj humor, ampak definitivno Golobu in vsem njegovim privržencem, ki ga podpirajo v stranki, znotraj stranke, ki imajo radi burek in uživajo v njem. Mislim, da bodo lahko do 22. marca še jedli burek, potem pa ne bodo imeli niti za burek več,” je zaključil.

Muženič se je na 24UR sumljivo zapletal

Presenetljivo pa direktor NPU Darko Muženič ni želel komentirati Repićeve izjave, saj je dejal, da ne ve, kdo je njegov vir in ali je ta verodostojen. Gre za presunljive besede, kot da bi želel tipati, kdo je Repiću “izdal” politično-policijsko skrivnost. Zatrdil je, da so na NPU predkazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, torej poskusa izsiljevanja, začeli v prvi polovici januarja.

Muženič se je še branil, da “kriminalistična policija in NPU delata zakonito, strokovno in skladno z usmeritvami strokovnega javnega tožilca,” in ostro zavračal povezavo med Repićevim pridržanjem ter njegovim napadom na vladajoče Gibanje Svoboda in predsednika vlade Roberta Goloba. Na zelo nenavaden način je tudi okolišil glede tega, zakaj se NPU sploh ukvarja s tem primerom, glede na to, da se ta organ ukvarja z odkrivanjem zahtevnih kaznivih dejanj. Odgovorov ni bilo.

Povedal je, da preverjajo sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja, ker “želijo zagotoviti transparentnost, strokovnost in tudi neodvisnost pri delovanju vsake policijske enote, predvsem pri takih primerih, ko se ista oseba hkrati pojavlja kot oškodovanec in storilec kaznivega dejanja.” Ste opazili razlago, zakaj se s tem ukvarja NPU, če pa to očitno ni v njegovi pristojnosti? Niste? Najbrž zato, ker Muženič ni dal dobrega razloga za takšno početje. Po koncu intervjuja na 24UR je bilo vsem jasno, da bi bilo veliko bolje tako za Goloba kot za kredibilnost policije in NPU, če sploh ne bi prišel.

Smodeja iščejo tri leta, “protidržavni element” Repića so prijeli takoj

Opozicija policiji in vladajoči politiki očita, da gre za politični pregon kritikov oblasti ter da “vsi pridemo na vrsto, Dušana Smodeja še v treh letih niso uspeli pridržati”.

Tudi tukaj se je Muženič sprenevedal, češ da niso odgovorni, da gre prijava najprej v presojo pristojnemu državnemu tožilcu, ki usmerja predkazenski postopek. NPU mu poda pobudo za izdajo odredbe za hišno preiskavo, ta pa jo predlaga preiskovalnemu sodniku in šele takrat jo slednji izda.

Izredno lahkotno se je sprenevedati v državi, kjer je levica opravila temeljit pohod skozi institucije.