Nasmejali se boste: takole je podmladek NSi ministru Mescu nalil čistega vina glede podražitev ter rasti njegovih dohodkov

Piše: G. B.

Glede na zadnja pojavljanja Luke Mesca z burekom je podmladek NSi predstavil zanimivo grafiko, ki podražitve ter padec standarda v Sloveniji meri s pomočjo – bureka.

“Kaj ti koristi višja minimalna plača, če gre večina denarja za dražjo hrano, najemnino in položnice? Na papirju napredek. V resnici pa vedno manj v denarnici. In na koncu meseca več nimaš niti za burek,” so zapisali na facebooku in pripeli zanimivo grafiko, ki več pove kot tisoč besed. Gre namreč za parodijo na nedavni videoposnetek, kako Luka Mesec soli pamet o plači predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka. In na koncu posnetka ugrizne v burek …

Kakorkoli že, zanimiv odziv na populizme Golobove vlade z minimalno plačo …