Naša antifa podtika pozive k umoru Goloba in Gabrove

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Mediji so se danes razpisali o plakatu, s katerim bi naj nekdo na podoben način kot nekoč Ludvik Tomšič na protestih, ki jih je proti nastanku prejšnje vladi pomagala organizirati Nika Kovač, pozival k umoru Janeza Janše.

Le da bi naj zdaj bila tarča Robert Golob in Tina Gaber. Ali gre za njegov plakat, so preverjali celo pri Alešu Štrancarju, pa čeprav tega plakata dejansko nikjer v Sloveniji ni.

Vsaj doslej mediji kraja še niso razkrili. Preverjali so lažno novico. Katere namen je bil naplahtati javnost s pomočjo neprofesionalnih medijev in novinarjev, ki pišejo kar nekaj. Uspelo je!

Že malo preverjanja pokaže, da se ta posnetek ni prvič pojavil te dni. Širil ga je že pred dvema mesecema na omrežju X anonimnež z nadimkom Vladozlom.

Če poskusite to objavo pogledati, boste ugotovili, da je več ni. Zelo verjetno jo je izbrisal. A iskalniki shranijo. Pa uporabniki na X tudi. Tole

Vladozlom slovi po širjenju skrajne levičarske propagande, ki je bila del nekoč kolesarskih protestov. Ko so vpili smrt janšizmu in izbirali janšista leta med novinarji. Tarčo za umor.

Izbrali so mene.

Bori se ta anonimnež, denimo, tudi proti domnevnim nacistom v državi. Kot 8. marec Nike Kovač.

Da spomnimo, v času umora Aleša Šutarja, so iz 8. marca objavljali tole:

Štrancar se je na širjenje laži, ko je novinarka zdaj preverjala več mesecev staro podtikanje, odzval tako: