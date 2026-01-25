Nakup še z minimalcem

Piše: Peter Jančič (spletnicasopis.eu)

Za 16 odstotkov je vlada ta teden povišala minimalno plačo, objavila pa je tudi razpis za načrt medijske kampanje reklamiranja uspehov vlade s 40.000 evri. To oglaševanje uspehov bo potekalo med 9. in 18. februarjem 2026. Tik pred začetkom uradne volilne kampanje. Če se vam zdi, da gre tu za zlorabo javnega denarja v času pred volitvami za plačevanje kampanje za vladne stranke, imate povsem prav. Še ena od odvratnih zlorab v vrsti.

Čudno je le, da ne iščejo še medijskega načrta, ki bi Roberta Goloba v medijih pred volitvami prikazal kot najboljšega šefa vlade v zgodovini države, če ne celo celotne EU. Z denarjem so sposobni kupiti karkoli. Vašim, jasno. Finančni minister Klemen Boštjančič je povišanje minimalne plače pospremil z opozorilom, da denarja v državnem proračunu, ki ga je potrdil parlament, za to povišanje ni in da bodo morali denar najti s prerazporeditvami. Kdo je kriv, da denarja za povišanje ni v državnem proračunu, ni težko ugotoviti. Glavni krivci za to so premier Golob in finančni minister Boštjančič, pa tudi poslanci obeh koalicijskih partnerjev Svobode, torej SD Matjaža Hana in Levice Aste Vrečko, ki v proračun države niso vključili povišanje minimalnih plač, ki ga namerava vlada zdaj izplačati. Prerazporejanje, kar je izhod v sili, pomeni, da bo denar, ki je bil načrtovan za pomembne storitve za ljudi, porabljen za še eno nenadno predvolilno potezo za kupovanje volivcev. Pomembnih storitev, ki so jih načrtovali, pa ne bo. Podoben fenomen se zelo verjetno skriva tudi za 90 milijonov težkim pologom zdravstvene zavarovalnice na račun finančnega ministrstva v tem mesecu. Čeprav zdravstvenih storitev ni, zaradi česar so čakalne vrste vse daljše, se zdravstvena zavarovalnica očitno koplje v denarju, verjetno tudi v tistem za dolgotrajno oskrbo, za katero vsi plačujemo, zagotavlja pa je vlada tudi ne. Kot tudi zdravstvenih storitev v razumnih rokih ne. In to se jim splača. Še 90 milijonov dodatne likvidnosti za kupovanje volivcev pred volitvami.

Da 16 odstotkov višjih minimalnih plač niso načrtovali (so le slabe tri odstotke) in bo treba denar najti s prerazporeditvami, se ne nanaša le na poslovanje šefa vlade in ministrov. Posledice bodo povsod: v zdravstvu bodo čakalne vrste še malo daljše, ker bo denar šel za plače, v vrtcih in domovih za starejše bo treba plačati več za storitve in višje bodo tudi cene v trgovinah za višje plače in vse davke in prispevke, ki jih to še dodatno povzroči. Pa to ni prvi tak nenačrtovan izdatek. Že prej so vladajoči na vrat na nos delili zimske dodatke mimo lastnih proračunskih načrtov. A pri zimskem dodatku so o tem, da bodo porabili več kot je v proračunu, odločili vsaj z zakonom. Zdaj pri minimalni plači kar z vladnim sklepom odpravljajo državni zbor kot tistega, ki določa državno porabo. Malo verjetna razlaga za to dogajanje je, da so v naši vladi sami amaterji, ki ne znajo pomisliti niti korak naprej. Veliko bolj verjetna pa, da so pred nami volitve, interne raziskave javnega mnenja pa so vladne stranke vrgle povsem iz tira. Metanje denarja konec lanskega leta, ko so delili zimske dodatke in še vse mogoče, ni prijelo. Ankete kažejo, da ljudje vladnim strankam ne bodo zaupali še enega mandata. Kljub vsem čistkam, podrejanju policije, medijev, državnih podjetij, kar so izvedli zadnja leta, in metanju državnega denarja s helikopterji sem in tja. Pa je Luka Mesec skupaj z Golobom in Boštjančičem udaril še enkrat mimo finančnih načrtov države. Vladni UKOM, ki ga vodi Petra Bezjak Cirman, pa naročil medijske zakupe propagande o vseh teh uspehih vlade.

Hkrati so vladne stranke po družabnih omrežjih s pomočjo svojih “ljudskih sil” sprožile kampanjo, kako grda opozicija nasprotuje temu, da bi najslabše plačani dobili več denarja s povišanjem minimalne plače. Čeprav opozicija pri tem ni imela čisto nobene besede. Državni proračun za letos, v katerem povišanje ni predvideno, so potrdili vladni poslanci v parlamentu. In torej so bili oni proti temu povišanju. In ne opozicija. Povišanje mimo proračunskih načrtov, ko denarja ni, a ga bodo razdelili, pa je določila vlada, v kateri opozicija nima predstavnikov. Tudi, če bi iz opozicije to želeli, ne morejo glasovati proti. A pri nas je mogoče lažnivo podtakniti karkoli. Smo država umetnosti lažnivih spinov in sumljivih akterjev, ki se razglašajo za ljudstvo ali ne vladne organizacije, ustanovili pa so jih politiki, plačani so za politične kampanje, s politični spini in manipulacijami pa za vladne politike poskušajo določati tok medijskih razprav. In to jim uspeva v medijih, kjer so si vladne stranke s čistkami nastavile svoje direktorje in urednike ali ki so v lasti vladnim strankam naklonjenih tajkunov, ki jih vlada financira. Ti mediji potem zahtevajo, da morajo Anže Logar (ali Janez Janša ali kdo tretji) pojasnjevati politični aktivistki Niki Kovač, kako so politično na pravi strani. Aktivistki, ki vodi zavod, ki ga je ustanovil Simon Maljevac, v mandatu te vlade pa so se mu prihodki povišali za več kot tisoč odstotkov. O tem, kako podrejena jim je voditeljica Tarče Erika Žnidaršič, ki ji določajo, kako mora spinat, se v 8. marec celo javno pohvalijo:

Gre za Zavod, ki skriva, kdo ga plačuje, vemo pa, da ga plačujejo tudi pravne osebe iz tujine. Zakon pri nas prepoveduje financiranje kampanj in strank iz tujine. In tudi plačila pravnih oseb. Iz tujine ali domovine. Torej plačevanje kampanj politikov na način, kot se financira 8. marec in te njegove kampanje za vladne stranke, ki smo jim ravno priča. Obrača 8. marec brez zaposlenega več denarja kot večina strank, ki bodo nastopile na volitvah.

Zakaj se jim nič ne zgodi? Ker gre za goljufe za vladne stranke. Podrobnejše podatke, kako se strankarski zavod lažno predstavlja za znanstveno ustanovo (inštitut) in zakaj stranke na takšne ustanove preusmerjajo svojo propagandno dejavnost, skupaj z bilancami 8. marca pridobljenimi od Ajpes, lahko preberete tukaj: Proti milijonu evrov drvi Nika Kovač z 8. marcem

Nika Kovač je tudi svetovalka premiera Goloba za boj proti sovražnemu govoru, kot politična aktivistka piše kolumne za Siol.net, kjer so vladajoči izvedli kar dve čistki, nedavno jo je vladno financirano Delo razglasilo za Slovenko leta. Zaradi njene borbe proti desničarjem. Opoziciji. Na nizkotnem nivoju strank vladne koalicije:

Plačano pa iz tujine. In od skritih pravnih oseb. Ki strankam in za kampanje ne bi smele dati centa. Razen, če gre za naše Nike. Takrat se sme pa vse. “Neodvisni” mediji obmolknejo. Nič ne vidijo, nič ne slišijo… Problem je le in samo Janša. Smo država dvojnih standardov in kršenja vseh pravil. Še posebej pred volitvami. V Financah je Simona Toplak položaj, le da je pozabila omeniti še Matjaža Hana, opisala tako:

Proračun države ni mimo realnosti le zaradi tokratnega povišanja minimalne plače, zimskega dodatka in podobnih sladkosti, ki jih vladne stranke delijo, da bi kupile dodatne volivce, v proračun pa so jih “pozabile” vključiti. Težav je tudi, ker je gospodarska rast lani pri nas strmoglavila in to ob primanjkljaju, ki je navit že do dveh milijard. To bo zapuščine tokratne vlade prihodnjim rodovom.

Trošijo pa še tisto, česar nimajo, ker jim pred volitvami tako slabo kaže, da razumne rešitve več ne pomagajo. In upajo, da račun za nerazumne pride po volitvah.