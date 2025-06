Naključje? Po zvišanju plač crknil portal javnih plač

Piše: Spletni časopis

Vlada Roberta Goloba je s prvim januarjem krepko povišala plače najvišjim funkcionarjem v javnem sektorju.

Od takrat se podatki o masi in višinah izplačanih plač na portalu javnih plač več ne osvežujejo. Med funkcionarji, ki se jim je plača najbolj povišala, sta župana Ljubljane Zoran Janković in Maribora Saša Arsonović. Oba sta blizu Gibanju Svoboda. Koliko natančno se je plača dvignila pa pri obeh javnosti prikrivajo, češ da ljudje ne smejo vedeti, koliko dobita dodatka na delovno dobo. Kot novinar sem se na to prikrivanje odzval tudi z opozorilom, da ravnajo neumno, ker bo podatek o celotni bruto plači objavljen na portalu plač javnega sektorja. Kot je bil zadnja leta vedno. No, ni več objavljen. Banana republika smo. Obstale se objave po novem letu. Pri tem:

Ker je v državi, ki se hvali s tem, kako se digitalizira in vlaga v tovarne umetne inteligence, nenavadno, da po povišanju plač najvišjim funkcionarjem javnega sektorja država nenadoma ni več sposobna prikazati niti tega, koliko gre za javne plače in kakšna konkretno so bila povišanja bruto plač županom in podobnim, sem zadnje mesece za pojasnilo večkrat prosil ministrstvo za javno upravo. Doslej že trikrat.

Prvič mi je aprila Adam Šisernik iz sektorja za javne plače odgovoril tako: “Prvi začasni podatki o plačah za januar 2025 bodo predvidoma objavljeni do 25. aprila.” Ker podatki aprila, kar je nenavadno pozno, niso bili dostopni, sem vprašanje ponovil. Odgovor v drugo Šisernika je bil: “Žal so zaradi novosti sistema posredovanja podatkov v ISPAP podatki o plačah za mesec januar 2025 še v pripravi in bodo objavljeni predvidoma v mesecu maju.”

Ker tudi junija država še kar ni uspela objaviti, kakšne plače je izplačala januarja, sem vprašanje ponovil še v tretje. Odgovor še čakam.

Ob vsej informatiki je vladi Roberta Goloba uspelo doseči, da jim je crknil portal javnih plač, ki je oblastem prejšnje desetletja deloval ves čas. Da so ti podatki pomembni in zanimivi, pa kaže opozorilo fiskalnega sveta, da je državni proračun letos močno zašel v rdeče in ocena: “Okrepljena rast odhodkov je široko osnovana, največ k njej prispevajo višji stroški dela ob uvajanju novega plačnega sistema.”

Koliko točno, pa ne vemo. Nekoč običajnih podatkov več ni.

Višje kot so plače šefov in javnega sektorja, na slabše jim gre s tistim, kar ponujajo.