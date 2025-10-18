Najprej odrekli zdravljenje otrokom, sedaj odrekli staršem pravico, da bi jim s svojim zaslužkom to omogočili!

Piše: Celjski glasnik

Če že niso dovolili, da bi država pokrila zdravljenje najtežje bolnih otrok, bi lahko vsaj tem staršem omogočili višji zaslužek ter lažjo dostopnost do teh storitev.

Pri svoji odločitvi pa niso prikrajšali samo teh državljanov, ampak vse, ki si danes želijo s poštenim delom zagotoviti dostojno življenje.

Enkrat so proti višjim plačam, drugič nasprotujejo zdravljenju otrok z redkimi in hudimi boleznimi, tretjič nasprotujejo starševski izbiri vrtca.

Seveda pa so strogo za zastruplkanje starih in bolnih, za zapohavanje z marihuano in za Jankovićev drekovod!

https://t.co/F9DjoSDuSu — Mar(tin) Jan(…)🇸🇮; 🚴🏽‍♂️⛷🎾⛵️, 🇺🇦❤️ (@1234marjan1234) October 14, 2025

Poslanci koalicije tako uresničujejo edino zavezo Roberta Goloba in to je, da bodo poskrbeli, da ljudje ne bodo preveč zaslužili. Na Odboru za finance so namreč v torek rekli NE razbremenitvi plač, s tem pa pokazali, da jim je edino mar za polnjenje državne blagajne, za zaslužek ljudi pa jim je povsem vseeno.

