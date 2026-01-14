“Na Slovenskem smo mi gospodar!” Takole se je na včerajšnjo odločbo KPK odzval Janez Janša …

Piše: C. R.

Na dogajanje v zvezi s premierjem Robertom Golobom ter odločbo KPK glede premierjevega odnosa do policije se je odzval tudi prvak SDS Janez Janša.

Njegov zapis objavljamo v celoti:

“Na Slovenskem smo mi gospodar!”

Globoka država je spregovorila. Sporočilo in čas njegove razglasitve ne pušča nikakršnih dvomov. Ko so v nedeljo v rdeče kape in zvezde odeti v Dražgošah navdušeno zapeli »na slovenskem smo mi gospodar«, je bilo to sporočilo prvenstveno namenjeno Jankoviću in predvsem Golobu. Tega se nista zavedala, so pa to vedeli redki izbranci. Med njimi očitno predsednica NPM, zato je ni bilo ne na Pohorju in ne v Dražgošah. Kučan je v Dražgošah bil, a je bil redkobeseden in se je Goloba spretno izogibal.

Odkar je operativno vodenje globoke države od Milana prevzel Zoran, se je zgodilo dvoje: okrepila se je akcijska sposobnost tranzicijske levice, obenem pa so se začele dogajati kardinalne napake. Najprej je Zokijev investitor vzel sonce napačnim stanovalcem Tivolske, nato pa sta se Robi in Zoki nespretno tik po razgaljenju dela tipičnih rabot ljubljanske mafije še javno pokazala na novoletnem žuru in kvasila neumnosti. V stilu »kdo nam kaj more?« ipd. To pa je stavek, ki se lahko izgovarja samo v zaprtih družbah, za javnost je namreč treba delati vtis, da je mafija del ljudstva in nikakor nekaj nad njim. Nato je Robi sklical sestanek levičarskih strank in seznam vabljenih že v petek utemeljil z rezultati ankete Mediane, ki je bila v Delu objavljena šele v ponedeljek. (Toliko o Biserki Marolt Meden.)

Že od leta 1945 v Sloveniji velja, da lahko koordinacijo »levice« vodi samo partija. Se spomnite tistega sestanka v Hotelu M daljnega leta 2004, ko sta Tone Rop in Borut Pahor skozi zadnja vrata pred novinarji bežala s koordinacije s Kučanovim Forumom 21? Pravila igre v levičarsko – mafijsko – tranzicijski druščini so jasna. Ne more si eden od teh, ki jih je potrebno usklajevati, sam vzeti pravice, da določi, koga se povabi, kdaj in kam.

Bistvo sporočila, poslanega včeraj v javnost v obliki končnega stališča KPK, ki po vsebini SICER spominja na Kozlovsko sodbo v Višnji gori, je očem skrito. Dvakrat.

1. Prvič, KPK bremeni Goloba, da je ministrici poslal dva benigna SMS. Ta obsodba bo na sodišču padla, kar je jasno vnaprej in vključeno v scenarij. Seveda pa lahko dejanski koordinatorji poskrbijo, da je to bodisi pred volitvami, bodisi tik po njih ali celo tik pred naslednjimi volitvami. Slovensko »neodvisno« sodstvo namreč pozna roke od jutri (obsodba nekoga, ki je odrinil Niko Kovač) do nikoli (pregon storilcev zločinov proti človeštvu, postopki zoper Zorana Jankovića ali prihvatizacije državne lastnine v 90 letih). Sodba KPK bo na sodišču padla zato, ker je KPK iz nje izločila bistvo. Golob namreč ni kršil integritete, ustave in zakona z omenjenima SMS, ampak z naročilom ministrici, da policijo očisti vseh, ki so politično opredeljeni drugače kot pripadniki vladajoče koalicije. To je sam priznal v kamero na novinarski konferenci in v studiu RTV SLO. Ustava RS pa v 14. členu zagotavlja vsem državljanom enakost pred zakonom ne glede na »…politično ali drugo prepričanje.« KPK ga je s pomočjo MSM te očitne kršitve ne samo »integritete«, ampak neposredno kršitve ustave RS, perfidno oprala. Tudi POP TV v svoji večerni oddaji, v kateri je Uroš Slak iz Roberta Goloba sicer naredil karikaturo integritete, ključnega dokaza oziroma posnetka dejanske kršitve ni predvajala.

2. Drugič je sporočilo namenjeno utrjevanju (predvsem popravljanju) vtisa v šampinjonsko gojeni slovenski javnosti, da država premore »neodvisne« institucije, ki se nepristransko lotevajo vseh po enakih vatlih. Nič ni dlje od resnice. Poročilo KPK, s katerim so rušili našo vlado januarja 2023, je bilo z dokazano lažno vsebino poslano v javnost brez možnosti prizadetih, da v zakonskem 7 dnevnem roku podajo odgovore, ki morajo biti objavljeni hkrati s poročilom. Seveda je kasneje na sodišču padlo, ampak še prej so z njim rušili vlado (dočim je Janković mirno ostal župan) in noben MSM novinar ni omenjal, da poročilo ni še pravnomočno, pa čeprav ni bilo niti zaključeno. Vendar drugo skrito bistvo sporočila seveda ni v razkrivanju dvojnih meril glede na leto 2013, ampak v skriti napovedi, da globoka država pripravlja že žnj-to zlorabo represivnih organov zoper tiste, ki jih je Golob javno velel počistiti iz vseh institucij in RTV SLO. In da zato potrebuje popravljen videz »nepristranskosti«, tako kot je bil iz enake potrebe leta 2013 na začetku postopka KPK Janši dodan Janković.

Golob seveda ne bo odstopil. Tudi če bi, to ne bi pomenilo dejanske zamenjave vlade do volitev oziroma situacije, ko bi pred njimi»prišel tisti drugi«. Zato so tudi dve leti vlekli postopek. Sporočilo ni bilo rušenje, ampak svarilo. Da ne bi kdo, ki so mu konec lanskega leta nevtralizirali potencialno prerodno zamenjavo in je bil nato ob tradicionalnem krvavo rdečem betonskem kolosu v Dražgošah okronan za princa tranzicijske levice – naenkrat pozabil, kdo sta kralj in kraljica oziroma kdo je gospodar.

Golobov (in tudi koalicijski) edini resen politični problem, če je razumel obe skriti poanti sporočila KPK, tako ostaja njegova blond izjava izpred volitev, ko je vehementno obljubil, da bo odstopil v primeru, če KPK ugotovi kršitev integritete. Na tej točki si je včeraj v paniki nalil še nekaj dodatnih veder betona okrog nog z izjavo, da je obljuba volivcem edina stvar, ki ga veže glede integritete. Ja komu pa je pred volitvami dal obljubo, da bo odstopil, če ne volivcem?

Zmaga pa sporočilo, ki mi ga je dober notranji koalicijski opazovalec od blizu poslal včeraj pozno zvečer in v katerem piše, da je bil pri Robiju sel resničnih koordinatorjev s tolažilnim sporočilom: »Nobene panike, Robi, vse je pod kontrolo. Sedaj – ko vidiš in upamo razumeš, kaj lahko naredimo tebi – si lahko predstavljaš, kaj vse lahko naredimo tistim drugim.«

Pa da vidimo.

Vir: X