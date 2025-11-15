Na seznamu sovražnikov, ki ga je sestavil nevarni narkoman Voga, tudi Janša

Piše: Nova24tv.si

V četrtek je javnost šokiral nov fizični napad, ki se je zgodil na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Skupil jo je voznik ljubljanskega mestnega avtobusa, ki je bil v napadu hudo ranjen z ostrim predmetom. Po napadu so zaokrožile informacije, da osumljeni napadalec ni napadel prvič, na plano pa prihaja vse več podatkov, med drugim, koga vse je nedavno uvrstil na seznam sovražnikov.

Spomnimo, da smo na našem portalu takoj po kaznivem dejanju uspeli izvedeti, da gre v primeru osumljenega napadalca za 37-letnega Ljubljančana Gregorja Vogo. Ljudje blizu osumljenca so nam povedali, da je imel dolgoletne psihološke težave. Te pa naj bi predstavljale tudi ključni razlog, da je še vedno na prostosti. Sodeč po navedbah prič iz bežigrajske soseske BS-3 je Voga približno mesec dni nazaj z nožem napadel in porezal moškega ter mu zadal več vbodnih ran. Na spletu pa se je oglasila tudi ženska, ki pravi, da naj bi jo Voga napadel med sprehodom z vozičkom. “Kar naenkrat je stal pred menoj, vihtel nož in kričal ‘kill child‘,” je ta zatrdila po navedbah 24ur.

Potem ko smo razkrili, da naj bi se Voga v zadnjem obdobju predstavljal za “Darth Vaderja” in “muslimana”, smo sedaj opazili, da je Voga skrbnik Facebook skupine “Habibi brothers forever“. V primeru besede habibi gre za besedo arabskega izvora, s katero se izraža naklonjenost do druge osebe. V tem primeru bi se prevod imena skupine glasil “Ljubljeni bratje za vedno” oziroma “Dragi bratje za vedno”.

V Facebook skupini, ki je bila s strani skrbnika ustvarjena 29. septembra, pa je mogoče najti naravnost srhljiv zapis, in sicer obsežen seznam oseb in institucij, ki jih očitno Voga smatra za sovražnike. Poleg javnosti neznanih posameznikov je na seznamu mogoče najti imena znanih političnih osebnosti, kot so Janez Janša, Borut Pahor in Zmago Jelinčič, pa tudi Svetlano Makarovič in “slavnega” protestnika Anisa Ličino. Na seznamu pa je mogoče najti tudi: Psihiatrično kliniko Ljubljana, Krščansko versko skupnost, Jezusa, Donalda Trumpa, Alaha, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote – Dnevni center za brezdomce, angleškega kralja Karla III., papeža, pokojnega kolumbijskega mafijca Pabla Escobarja, Sfingo in celo osebo, ki je očitno zaposlena na LPP (Bosanac LPP).

Seznam sovražnikov, ki vključuje pokojne in celo mitološka bitja, lahko pri marsikomu ustvari vtis, da gre za osebo, ki doživlja osebne stiske in psihične motnje. A ker je nedavno prišlo do napada na voznika mestnega avtobusa, je objava omenjenega seznama 10. novembra letos vseeno toliko bolj strašljiva (dostopna tukaj).

Več voznikov imelo težave z osumljenim napadalcem

Za Pressmedia.ba so se oglasili trije vozniki avtobusov, ki so očitno imeli težave z isto osebo. “Lahko bi me napadel s topim predmetom,” so bili enotni. “Že vrsto let vozim avtobus v Ljubljani in moram reči – to, kar se je zgodilo, me sploh ni presenetilo. Vozniki že dolgo opozarjamo, da obstaja moški, ki redno napada voznike in potnike. To sem osebno že večkrat doživel,” je mediju zaupal voznik in jim za dokaz celo posredoval fotografijo.

Voznik, ki je delil svojo izkušnjo, je povedal, da je omenjeni prvič delal težave na peronu, ker se ni hotel umakniti avtobusu, da bi lahko ta speljal. “Pomahal sem mu, naj se umakne, da bi lahko šel jaz. V sekundi se je s celim telesom pognal proti avtobusu, udaril spredaj in nato s pestjo udaril v vetrobransko steklo. Skozi steklo mi je grozil s prstom, mahal z rokami, kričal … Potniki so bili v šoku, nekateri so se umaknili,” je med drugim navedel. Povedal je, da je stopil ven in ga poskušal pomiriti. “Vendar ni bilo pogovora. Samo jeza v njegovih očeh, nekaj nenadzorovanih izbruhov. Potem je stekel čez cesto, kot da se ni nič zgodilo. Policija ga je kasneje večkrat pridržala, a vsakič isto – izpustili so ga,” je pojasnil. “Isti moški je napadel tudi potnike na postaji. Približeval se je ljudem, kričal, se jim spravljal pred obraz. Ljudje so prestrašeni, bežijo,” je povedal tretji voznik in dodal, da se vozniki v takšnih situacijah agresije znajdejo sami. “Mnogi moji kolegi so ga doživeli na enak način. Vedno ista zgodba, ista oseba, iste težave,” je še dodal.

Spomnimo, da je vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi (PU) Ljubljana Primož Podbelšek včeraj povedal, da je policija 37-letnika v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja, tudi z elementi nasilja, “s strani sodišča pa osumljenemu do danes še ni bila izrečena nobena kazenska sankcija”. Na novinarsko vprašanje, kaj je policija storila od prejšnjega meseca, ko naj bi 37-letnik nekoga že napadel, pa je ta po navedbah STA odgovoril, “da dejanje obravnava policijska postaja Ljubljana Bežigrad in je še v fazi predkazenskega postopka, poteka zbiranje obvestil, o vseh ugotovljenih dejstvih in okoliščinah pa bodo obvestili državno tožilstvo”. Podbelšek pa več podatkov zaradi interesa preiskave ni razkril. Medtem pa napadeni voznik avtobusa ostaja na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru, njegovo stanje je sicer stabilno, a je še vedno življenjsko ogrožen. Nedvomno lahko samo upamo, da se kaj podobnega ne ponovi.