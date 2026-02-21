Na severovzhodu države nadaljujejo z odpravljanjem težav po sneženju

Piše: C. R., STA

Na severovzhodu Slovenije danes nadaljujejo odpravljanje težav, ki jih je težek sneg povzročil predvsem na električnem omrežju. Odpravljanje poškodb bo po navedbah pristojnih trajalo več dni. Trenutno je na območju Elektra Maribor brez elektrike okoli 29.000 odjemalcev. Na pomoč so priskočile tehnične ekipe iz celotne Slovenije.

Podrto drevje bodo ekipam pomagali odstranjevati tudi gasilci. A ponekod elektrike ne bo še nekaj dni, so v petek sporočili z Elektra Maribor. Brez elektrike je ostalo okoli 70.000 odjemalcev, v petek zvečer je bilo takšnih še okoli 35.000, zdaj pa še okoli 29.000.

Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše pa je pozval javnost, naj presodi, kdaj so klici na 112 nujni.

V Pomurju so v petek ponekod še pustili ceste zaprte, med drugim na relacijah Cankova-Kuzma, prehod Sotina in Petrovci-Kuzma, ker so drevesa sproti padala na cestišče, zato so danes zjutraj začeli vzpostavljati prevoznosti.

Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. Sneženje je povzročalo težave tudi v prometu. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili več kot 500 dogodkov, aktiviranih je bilo 531 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa s cestišč in objektov, črpala meteorno vodo in nudila pomoč pri izvleku vozil ter drugim pristojnim službam.

Kot so zjutraj sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, so od večera zabeležili 164 dogodkov. Gasilci 97 poklicnih in prostovoljnih društev so odstranjevali podrti drevje s cestišč in objektov, črpali meteorno vodo, nudili pomoč pri izvleku vozil ter nudili pomoč drugim pristojnim službam. Največ dela so imeli gasilci na območju regijskih centrov za obveščanje Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Celje.