Na referendumu bi privilegiji padli, kvorum bi bil dosežen

Piše: Spletni časopis

Dokaj odločna večina, a nižja kot po raziskavi Ninamedie za Dnevnik, bi na referendumu trenutno zavrnila dodatne astronomske pokojninske privilegije za elito, ki so jo uzakonili poslanci Svobode, SD in Levice.

Udeležba na referendumu, 40.000 podpisov zanj je zbrala SDS, pa bi bila tudi dovolj visoka, da bi bil dosežen v ustavi določen kvorum za zavrnitev zakona. To je pokazala včeraj objavljena meritev Utrip družbe raziskovalnega centra Inštituta Janeza Evangelista Kreka, v kateri je sodelovalo 715 ljudi. (RC IJEK, april 2025, n = 715). Celotna raziskava je dostopna TUKAJ. Primerjava rezultatov raziskav Ninamedie za Dnevnik in IJEK, če upoštevamo le volivce, ki bodo šli na referendum in so napovedali, kako bodo odločili (le takšne glasovnice štejejo), je takšna:

Ustava določa, da je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Meritev Utrip družba pa kaže, da bi bil prag dosežen. Da bodo glasovali proti je namreč napovedalo 27 odstotkov vseh anketiranih, kar krepko presega petino ali dvajset odstotkov vseh.

Se je pa kampanja šele prav začenja, raziskavam javnega mnenja pa tudi ne smemo veliko verjeti, pogosto zgrešijo še nekaj dni pred odločanjem.

Celoten rezultat kot so ga objavili je takšen: