Na prelomni točki: Bo Golob odstopil zaradi “zastonjskega” počitnikovanja na Hrvaškem?

Piše: Nova24tv.si

Eno leto pred državnozborskimi volitvami so v predvolilno tekmo vstopili tudi dominantni mediji. Zaradi nepriljubljenosti Golobove vlade se očitno pripravlja teren za nov “novi obraz”. Predvsem tako, da so nenadoma “odkrili” afero, ki se tiče Goloba. Teh je bilo v preteklosti obilo, a so na 24ur raje delovali kot vladna tiskovna služba.

24ur tokrat poroča, da je predsednik vlade brezplačno dopustoval v namestitvah v Karigadorju na Hrvaškem, sicer v lasti slovensko-češkega poslovneža Tomaža Subotiča. Prav tega Subotiča, ki ga je vlada leta 2022 imenovala za člana, nato pa za predsednika sveta Splošne bolnišnice Celje.

Podoben manever so izpeljali tudi v Psihiatrični kliniki Ljubljana, kjer je bil leta 2023 prav tako najprej imenovan za člana sveta zavoda, nato pa še za predsednika. Z Subotičevim imenovanjem na čelo sveta celjske bolnišnice je v zgodbo vstopila tudi znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič, to pa naj bi bilo tudi neposredno povezano z imenovanjem novega direktorja bolnišnice Dragana Kovačiča, ki ga je v preteklosti zastopala v zloglasnem primeru “žilnih opornic”. Kovačič se sicer na koncu ni znašel med ovadenimi.

Je trojica izkoriščala bolnišnične finance?

24ur poroča, da se je omenjena trojica zapletla v potencialno izkoriščanje financ celjske bolnišnice v zasebne namene. Predsednik sveta bolnišnice Subotič sicer ne skriva svojega izjemnega premoženja. Subotič naj bi prosil Kovačiča za mnenje v pravni zadevi, ki naj bi se nanašalo na njegovo zasebno družbo, ta pa je zadevo posredoval Zidar Klemenčičevi, ki naj bi nato sprejela posel priprave pravnega mnenja. Na mediju se zato sprašujejo, ali je račun za pripravo javnega mnenja plačala bolnišnica in tudi, ali gre za nagrado Kovačiča Subotiču v zameno za njegovo podporo pri naskakovanju direktorskega položaja. Pravno mnenje naj bi sicer stalo 2400 evrov. Zidar Klemenčičeva odgovarja, da so bile opravljene storitve vezane na bolnišnico, to so tudi danes zjutraj trdili v bolnišnici.

Golobovo zastonjsko dopustovanje v zameno za pozicijo?

In kako je z vso zgodbo povezan predsednik vlade Robert Golob? Zidar Klemenčičeva je Subotiča začela zastopati tudi v poslih, povsem nepovezanih z bolnišnico, in sicer pri nakupu stanovanja v luksuzni rezidenci Schellenburg in v postopkih pred Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

V tistem času je Golob dopustoval na Hrvaškem, ravno v namestitvah, ki so v Subotičevi lasti. Premierjevo dopustovanje je s Subotičem organizirala in urejala zaposlena v kabinetu predsednika vlade, Pina Weisseisen. Šlo naj bi za dolgoletno prijateljico Tine Gaber. Kot poroča omenjeni medij, v kabinetu predsednika vlade ne želijo razkriti, ali je Weisseisenova na oddihu koristila svoj leti dopust, niti ne želijo pokazati računov, s katerimi bi dokazali plačilo za uporabo namestitve.

“Tomaž, fantastično smo se imeli. Z veseljem pridemo še. Se morava res pogovoriti o tem. Ali imaš kakšno čistilko, ki jo lahko pokličemo, ko gremo? Ključe vzamem jaz, samo da vem, kako naj pustimo hišo. Še enkrat hvala,” se je Golob zahvalil Subotiču.

Prejemanje daril v zameno za položaj je sicer izrecno prepovedano po črki zakona.

Subotič je bil le nekaj dni po Golobovem obisku imenovan še na čelo zavoda Psihiatrične klinike v Ljubljani. Dan pred imenovanjem naj bi Subotič prejel naslednje sporočilo: “Gospod Subotič, dober dan! Predsednik vlade bi vas želel videti. Imate čas jutri, četrtek 16.10? Hvala. Lep pozdrav” Na vladi so dejali, da je bilo imenovanje opravljeno na predlog takratnega zdravstvenega ministra Danijela Bešič Loredana, ta pa se je od tega ogradil, rekoč, da je bilo imenovanje opravljeno na predlog vlade, poroča 24ur.

KPK je v povezavi z zgoraj opisanim dogajanjem začela opravljati t. i. predhodni preizkus. Kaj točno bo KPK ugotovila, je pravzaprav predmet ugibanja. Sodeč po načinu, kako so obravnavali potencialno nezakonito imenovanje Senada Jušića na čelo policije, bodo do ugotovitev prišli šele “postfestum”, ko vprašanje, ali je Golob prejemal nezakonita darila, ne bo več imelo političnih posledic.

“Šumi bo zagotovo dejal, da ni vzročne zveze med Golobovim dopustovanjem v Subotičevi vikendici v Karigadorju in med 2x funkcijo predsednika sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov. A še nekaj drugega je zanimivo; kako lahko predsednik vlade dopustuje med torkom in nedeljo (27. 6.–2. 7. 2023), ko še celotna vlada sploh ni na dopustu (med 1. 8. in 15. 8.)?” je zadevo komentiral poslanec Dejan Kaloh.

Da je prispevek 24ur del predvolilne kampanje, ki trasira pot novemu obrazu, priča tudi dejstvo, da v mediju tudi tokrat niso uspeli pripraviti prispevka, v katerega ne bi vključili tudi SDS in Janeza Janše.

Bo Golob odstopil v primeru ugotovljene korupcije?

Ker pa smo vendarle v predvolilnem času in pregovorni “strici iz ozadja” več kot očitno pripravljajo teren za novi obraz, bi se prav lahko zgodilo, da bo KPK lansiral svoje ugotovitve v vročici predvolilne kampanje, s čimer bi se še dodatno trasirala pot novemu obrazu.

Mimogrede, Golob je med prejšnjo predvolilno kampanjo jasno napovedal, da bo v primeru ugotovljene kršitve zakona o integriteti odstopil. Subotič je sicer že odstopil z mesta predsednika sveta zavoda celjske bolnišnice. Bo Golob kmalu požrl svojo besedo?

Tako so na 24ur prišli do osebne komunikacije med Golobom in Subotičem

Ločeno vprašanje pa se zastavlja, kako so na 24ur sploh prišli do osebne komunikacije med predsednikom vlade Robertom Golobom in poslovnežem Tomažem Subotičem. Zdi se neverjetno, a to jim je po poročanju Preiskovalno posredovala Subotičeva nekdanja partnerka Jana Pleša, ki je o Subotiču zbirala obremenilne informacije. Zgodba pa ima še dodaten zasuk, saj je po poročanju medija Pleša danes partnerka novinarja Reporterja Igorja Kršinarja. Ta je sicer kakršnokoli vpletenost v zadevo zanikal v odgovoru Bojanu Požarju, a ga je na laž postavilo elektronsko sporočilo, v katerem Kršinar zapiše: “Super! Ti kar zbiraj in bomo udarili, če te bo zaj… pri delitvi premoženja”