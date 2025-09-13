Na nekaterih cestah po državi zastoji

Piše: C. R., STA

Na nekaterih cestah po državi so zastoji. Največ težav je na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj med Vodicami in Brodom proti Ljubljani, zamuda znaša dobre pol ure. Dvokilometrski zastoj je pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke za Kranjsko Goro prometnoinformacijski center izpostavlja možnost izvoza Jesenice vzhod.

Na štajerski avtocesti so zastoji med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na cestah Medno – Ljubljana, Šmartno – Šentvid in Šmarje – Koper.