Janša: Predstavnikov vlade ni tam, kjer se deli denar

Piše: Spletni časopis

Potem ko je predsednik SDS Janez Janša v intervjuju za Planet TV ostro kritiziral odsotnost najvišjih predstavnikov države na ključnih mednarodnih srečanjih, se je z uradnim pojasnilom odzvala vlada Roberta Goloba.

A ne premier ali kateri od njegovih kar štirih podpredsednikov. Podpredsedniki so Luka Mesec, Tanja Fajon, Matej Arčon in Klemen Boštjančič. Sporočilo za javnost je poslal kar UKOM, to je vladni urad za komuniciranje. Jabolko spora so pogajanja o evropskem denarju in vrh pobude Tri morja.

Janša: Slovenije ni tam, kjer se deli denar

Janez Janša je v pogovoru z Luko Svetino opozoril, da lahko Slovenija v času, ko potekajo neformalni, a ključni pogovori o novi sedemletni finančni perspektivi EU, utrpi nepopravljivo škodo. Po Janševih besedah so neformalna srečanja, kot je bilo tisto na Cipru, tista, kjer se dejansko določi smer razdelitve sredstev.

»V teh pogajanjih je tako, da ko je neka stvar dogovorjena, je ena faza zaključena. Slovenijo je zastopal francoski predsednik. Dvomim, da je zastopal naše interese,« je bil oster Janša.

Dodal je, da trenutni predlogi za Slovenijo predvidevajo 13-odstotno zmanjšanje sredstev, čeprav se skupni evropski kolač povečuje, kar ocenjuje kot kritično izhodišče, ki bi zahtevalo prisotnost predsednika vlade.

Vlada: V Dubrovniku nas je zastopal podpredsednik Boštjančič

Na Janševe očitke glede vrha pobude Tri morja v Dubrovniku, kjer naj bi sosednja Hrvaška podpisovala milijardne projekte, Slovenije pa po njegovih besedah »ni bilo«, se je vlada odzvala s sporočilom za javnost.

Vlada pojasnjuje:

Pristojnost: Udeležba na vrhu Tri morja v Dubrovniku primarno spada v pristojnost predsednice republike Nataše Pirc Musar in ne premierja Goloba.

Udeležba na vrhu Tri morja v Dubrovniku primarno spada v pristojnost predsednice republike Nataše Pirc Musar in ne premierja Goloba. Zastopanje: Ker se predsednica vrha ni mogla udeležiti, je Slovenijo zastopal podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič .

Ker se predsednica vrha ni mogla udeležiti, je Slovenijo zastopal podpredsednik vlade in minister za finance . Rezultati: Slovenija je v Dubrovniku z drugimi državami in Evropskim investicijskim skladom (EIF) podpisala memorandum za nov sklad, ki naj bi sprostil vsaj dve milijardi evrov naložb v regiji.

Takšne so izjave

Janša je najvišje predstavnike države, češ da preveč dopustujejo, med drugim kritiziral tako: “Problem je to, da potekajo pomembna mednarodna srečanja, kjer Slovenije ni. Poteka pogajanje o naslednji sedemletni finančni perspektivi Evropske unije, kjer se po tistih prvih predlogih Sloveniji jemlje največ pa nas na teh neformalnih pogovorih, ki so najpomembnejša, ni. Poteka Iniciativa treh morij v Dubrovniku. Sosednja Hrvaška podpisuje tam milijardne projekte. Ne, ni ne slovenske predsednice, ne slovenskega predsednika vlade tam, tako da nastaja velika škoda.”

Iz vlade so odgovorili: “Zaradi številnih zavajajočih navedb v javnosti v zadnjih dneh, povezanih z udeležbo na vrhu voditeljev pobude Tri morja v Dubrovniku, pojasnjujemo, da omenjena udeležba spada v pristojnost predsednice republike Slovenije in ne predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Ker se predsednica zaradi drugih obveznosti vrha ni mogla udeležiti, je vabilo predala vladi. Vrha se je tako v imenu Slovenije udeležil podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič, ki je na forumu v Dubrovniku izpostavil pomen regionalnega sodelovanja. Slovenija je skupaj s še štirimi državami in Evropskim investicijskim skladom (EIF) podpisala tudi memorandum za vzpostavitev novega sklada, ki naj bi sprostil najmanj dve milijardi evrov naložb v regiji.”

Janša se je na odziv iz vlade na kritiko odzval tako: