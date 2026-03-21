(ŠKANDALOZNO!) Na bencinskih črpalkah kaos in gneča kot v času najtršega socializma: goriva zmanjkuje, mnogi Slovenci omejeni na občine

Piše: Gašper Blažič

Kot kaže, so bila zagotovila Golobove vlade in njenih ministrov o tem, da je goriva pri nas dovolj, še en veliki nateg. Kaos, ki se je začel že v začetku tega tedna na bencinskih črpalkah, se samo še povečuje.

Ali morda to diši po oviranju volilnega procesa? Težko je reči. Dejstvo pa je, da dogajanje na črpalkah doseglo vrhunec. Seznam tistih, ki so zaprte zaradi odsotnosti zalog, je vedno daljši.

Jan Macarol, sicer politični komentator, je pronicljivo zapisal: “Spet smo omejeni na občine.” In dodal link do spletne strani z vsemi točilnimi mesti v Sloveniji.

Že pred kratkim smo na naši spletni strani opozarjali na dejstvo, da se pod Golobovo vlado vračamo v čase Milke Planinc, torej bencinskih bonov ter sistema par-nepar. Očitno so izjave ministrov Klemena Boštjančiča in Bojana Kumra sprožile naval in nabiranje zalog. Vlada je sicer odpravila regulacijo cen na avtocestnih črpalkah ter začasno tudi zamrznila okoljske dajatve na nakup naftnih derivatov, toda to ne zmanjšuje kaosa. Do goriva tudi reševalna vozila ne morejo priti, kar je zelo nevarno, saj to lahko pomeni, da bi nujna medicinska pomoč vsaj delno odpovedala!

Režimski mediji o kaosu seveda molčijo, pač pa samo navajajo besede ministra Boštjančiča o “odgovorni rabi goriva”. Medtem pa o kaosu v Sloveniji poročajo hrvaški mediji. A propos: na Hrvaškem takšnih težav ni.

Jeza med ljudmi je seveda gromozanska, mnogi ne morejo verjeti, da se kaj takšnega res dogaja v 21. stoletju. In dejansko je to tisto, kar lahko vladajoče stranke pokoplje. Zgodbice o vohunih v resnici zanima bolj malo ljudi, medtem ko zmeda glede naftnih derivatov neposredno vpliva na vsakdanje življenje.

Gorivo iz blagovnih rezerv pa se v resnici uporablja že dva tedna:

Po pogovoru z enim od lastnikov parih bencinskih črpalk, ki ima tudi pogodbo za blagovne rezerve, sem izvedel da se že zadnjih 14 dni porablja zaloga nafte iz blagovnih rezerv. Nihče pa o tem javnosti ne obvešča, saj ne želijo povzročiti panike med ljudmi. Zakaj MOL dvakrat… — Nepridiprav (@nisemfejk) March 21, 2026

Kako kaos izgleda v realnosti, pa kažejo izseki z družbenih omrežij:

(KOLAPS) Vrnili smo se v socialistična osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je primanjkovalo vsega: od pogonskih goriv, gradbenega materiala do južnega sadja. Te fotografije sem naredil danes ob 10. uri na kamniški obvoznici. Na bencinski črpalki je zmanjkalo tako bencina kot… pic.twitter.com/WpJ1j4Zlhr — Metod Berlec (@Metod_Berlec) March 21, 2026

(DOLGE ČAKALNE VRSTE) Totalni naval na bencinsko črpalko MOL-a na kamniški obvoznici, ker je na sosednji črpalki popolnoma zmanjkalo bencina in dizla. Kot v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v času jugoslovanskega socializma … pic.twitter.com/XohctKMleC — Metod Berlec (@Metod_Berlec) March 21, 2026

Trenutno stanje v 🇸🇮, sobota ob 8.35. Okoli 75% bencinskih servisov brez goriva. Dobrodošli v Golobovi Jugoslaviji 🙉 pic.twitter.com/a5s5aUHRV5 — Profesordios 🇸🇮 (@profesordios) March 21, 2026

Namesto v 30 dneh do specialista smo dobili v 30 dneh do goriva, celo reševalci in gasilci imajo težave 🥺 https://t.co/uzzNr75gmU — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) March 21, 2026