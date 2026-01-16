»Mulo« iz Kromberka je narobe razumel. Burleske še ni konec!?

Piše: Vančo K. Tegov

Nekaj dni nazaj je KPK ugotovila, da je premier Golob z dvema sporočiloma, v katerih je nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar izrazil zaskrbljenost zaradi kadrovske slike v policiji, ravnal v nasprotju s pričakovanji in odgovornostjo ter s tem kršil integriteto. Pika. Dokončna pika.

Vsebina SMS-sporočil takratnega (še frišnega, zelenega in – na žalost tudi danes – precej domišljavega) premierja nekdanji notranji ministrici o slabo opravljenem delu pri čiščenju policije se glasi takole: »Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika.«

Medijska in ostala podrejena mašinerija je bila zatečena. Niso znali ali smeli odreagirati ne na prvo žogo ne na drugo. Stali so kot zakopani v lastnem dvomu – da ne bi prejeli enake ocene kot nekdanja ministrica in da ne bi dobili zaključnega stavka: »Pika, dokončna pika«.

Glej ga zlomka, kmalu se začne medijska akcija reševanja »bedaka« – pardon, »vojaka« – Goloba. (Ponesrečeno.) Najprej ga potegnejo v »flajšmašino« oddaje Svet24, kjer na plano potegnejo posnetek izjave: če bo ugotovljeno, da je kršil zakon o integriteti in etičnosti, bo – zagotovo – odstopil. Kasneje pa na vprašanje novinarja na POP TV o isti zadevi pred štirimi leti: »Integriteto sem si predstavljal popolnoma drugače.« Kaj to pomeni? Da je premier izvzet? Ali da njegova domišljija in napuh dovoljujeta vse, če le uspe izvesti naročilo svojih sponzorjev oziroma – po mafijsko – »padronejev«, da preživijo, s tem pa tudi on sam?

Druga oporna točka njegovega začasnega »ne-odpada« so njegove stranke, vladne »pribočnice«, razkrojena Levica in razglašena SD, ki so mu dovolile brezmejni absolutizem do patološke stopnje. S tem so na tak način potunkale sebe in si priborile zagotovo prenekateri glas manj na prihajajočih volitvah v DZ. Da to drži, pove naivna (ali pa ne) izjava Matjaža Hana (sicer občasno in skoraj javno »nadevanega«): »Jaz kot minister vem, da smo odločali nekako o policiji, smo potrjevali, brez kakršnekoli razprave, zvem kasneje – pa čeprav nič nimam pri tem –, da je vlada (premier sam) zamenjal 76 odgovornih oseb pri policiji.« Tako čez palec je ravnal Golob.

Razgaljanje nekoč »sončnega kralja«, danes lažnivega »mula« iz Kromberka, je dokončno. Sledi prijazno izogibanje in distanciranje od tega nekoč kodrolasega in obetajočega politika, ki je veliko »obetal«. Staro načelo »oldboysov« ali »združb«, ki bedijo nad vedenjem nameščencev, je jasno: v kolikor se ugotovi odstopanje od napotkov in pričakovanj, za katere je bil inavguriran, ga napotijo na oddaljeno lokacijo z možnostjo vrnitve, ki je enaka ničli.

Nekoč »princ« iz Kromberka, sedaj mulo ali po njihovem kar »mona«. Ali kot pravi njihov lokalni komik in kantavtor: »Ma mona ne rataš, ma ku mona se rodiš.« O tem ni dvoma. Le škoda je, da je značajska »mona« skoraj štiri leta zaradi svojega značaja uničevala Slovenijo.

Državljani, v kolikor so pripravljeni uporabiti svojo lastno pamet, bodo znali ravnati prav, da se izognejo podobnim ravnanjem, vedenjem tega in podobnih primerkov, ki so pri tem asistirali.