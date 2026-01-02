Možgansko maloposestništvo: Golob se na plakatih hvali, da je povišal davke in prispevke

Piše: Domen Mezeg

“Dvig bruto (neto + davki) plače? Resno? Golob se hvali s tem, da je predvsem povišal davke, s katerimi je obremenil vaše plače. Da o inflaciji ne govorimo. Dobesedno se norčujejo iz vas,” se je na zavajajoč vladni plakat odzval prvak opozicije Janša.

Vsakemu razmišljujočemu človeku je jasno, da je za posameznika ključna neto, ne bruto plača. Golobova vlada je šla v akcijo s plakati, ki primerjajo povprečne bruto plače v času zadnje Janševe in aktualne vlade.

Ob tem je očitno, da višjo obdavčitev prodajajo kot dobrobit za davkoplačevalce, kar je skrajno perverzno in podcenjujoče do inteligence slovenskih volivcev. Golobovi so dvig bruto plače za več stotakov predstavili kot uspeh aktualne vlade. Resno?!

Bruto plača višja kot v Italiji, delavcu pa ostane manj

Da gre za grdo zavajanje, je že lani opozoril tudi ekonomist Matej Lahovnik, ko je zapisal, da je povprečna bruto plača v Sloveniji s 33 tisoč evri višja kot v Italiji.

Ampak delavcu pri nas v žepu ostane le 17.500 evrov, v Italiji pa 24.000 evrov. Slovenija je ena izmed držav z najbolj obdavčenimi plačami v Evropi (zadnji podatki o bruto plačah v EU so tukaj).

Koalicija je zavrnila predlog zakona za višje neto plače

Spomnimo še, da je v torek, 14. 10. 2025, koalicija zavrnila predlog zakona za višje neto plače, kar bi realno izboljšalo finančno stanje delavcev.

Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini je v parlamentarno proceduro sicer vložila Poslanska skupina SDS.