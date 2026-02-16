MMC zjutraj tiho umaknil grafiko o deležih za stranke, a brez pojasnila in opravičila bralcem

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Iz RTV Slovenija po 12 urah še niso pojasnili, zakaj so v svojem prikazu preračuna deležev za stranke Mediane v sedeže trdili, da pride v DZ le sedem strank, čeprav podatki Mediane, po katerih so to izračunali, kažejo, da jih je osem.

Piratom in Resni.ci so namerili enak delež, a Resni.ca bi ‘prestopila’ prag, Pirati pa so ostali pred vrati. Po vrhu so Levici z Vesno dodelili več sedežev kot Demokratom, čeprav bi Levica zbrala manjši delež. Število sedežev za SDS pa so v dveh grafikah prikazali različno. Napake niso naredili le pri poročanju na spletnem portalu MMC, napaka je bila tudi pri poročanju v glavnih poročilih TVS ob 19. uri. In v vseh medijih RTV Slovenija, ki so to povzemali.

To, da se jim preračun sedežev matematično nikakor ne ujema z odstotki za stranke in da je vse narobe tudi drugod, je precej nerodno. Še bolj pa, da tega ustrezno ne popravijo in pojasnijo bralcem in gledalcem.

Pregled, koliko so zbrale stranke, ki v čudno luč postavlja preračun deležev v sedeže, so s spletnega portala MMC zjutraj umaknili. Tega:

Grafika, ki jo je RTV Slovenija objavila in nato brez pojasnila umaknila.

Grafika je s tem izginila, a v tekstu vsi podatki ostajajo in neujemanje deležev in izračuna mandatov tudi.

RTV SLO sem prosil za pojasnilo, kako so jim uspeli ti matematični čudeži. Objavil ga bom, ko ga prejmem. Čeprav so gledalci na neverjetnost opozarjali že zvečer, je nenavadno, da TVS popravka ni objavil do jutra in da so se za umik grafike odločili brez pojasnila in popravkov teksta, v katerem pa deleži iz umaknjene grafike ostajajo.

