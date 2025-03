Mladi zdravniki: Dovolj laži in manipulacij vlade in ministrstva za zdravje

Piše: Moja Dolenjska

Mladi zdravniki Slovenije so objavili dokaze, s katerimi navedbe vlade oz. njenega predsednika Roberta Goloba in ministrstva za zdravje oz. ministrice Valentine Prevolnik Rupel o zmanjšanju čakalnih vrst v zdravstvu – postavljajo na laž.

Dovolj je laži in manipulacij, navajajo. Navedeno so obrazložili tudi z verodostojnimi podatki.

Mladi zdravniki so zapisali:

“Ministrica za zdravje in predsednik vlade trdita, da se je zmanjšalo število nedopustno dolgo čakajočih v zdravstvu.

Kaj je v ozadju?

Ministrstvo je 19. julija 2024 sprejelo nov Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, v katerem je:

– najdaljšo dopustno čakalno dobo za “zelo hitro” podaljšalo iz 14 na 30 dni

– za nekaj izbranih storitev z najdaljšimi čakalnimi dobami kot dopustno čakanje določilo eno leto!

Ob tem se čakalne dobe niso skrajšale, res pa sredi septembra, ko podatke predstavijo v skladu z novim pravilnikom, manjše število ljudi pade v kategorijo “nedopustna čakalna doba”.

Predsednik vlade in ministrica za zdravje se zdaj hvalita s to očitno statistično prevaro in najbrž predpostavljata, da smo prebivalci Slovenije neumni in imamo spomin zlatih ribic! Ob tem jima stojijo ob strani nekateri servilni mediji, kot je @mladina.

Ne rabimo vaših statističnih manipulacij!

Ne rabimo laži!

Ne rabimo servilnih medijev!

Celotna “zdravstvena reforma” je farsa, prevara, Potemkinova vas.

Še primerjava, kaj so naredili, da bo res jasno. Predstavljajte si, da se delavci pri temperaturah nad 25°C pritožujejo, da jim je vroče. Velja tudi pravilnik, da je v pisarnah dovoljena maksimalna temperatura 23°C. Nato pride vlada in izda odlok, da je dovoljena temperatura pisarn največ 30°C. Temperatura je še vedno med 25 in 26°C, vsem je vedno bolj vroče, ampak predsednik vlade se upa javno hvaliti, da je težava odpravljena! In nekateri mediji to še lansirajo kot novico o pohvali vlade.”

Prevara:

Pravilnik:

Vir: Mladi zdravniki (@MladiZdravniki) / X