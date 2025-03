Ministrstrvo za zdravje zaposlila kontraverzno osebo

Piše: Nova24tv.si

Sodeč po informacijah na njenem LinkedIn profilu, je Jasmina Držanič, na socialnih omrežjih znana kot levičarska agitatorka, od marca letos zaposlena na Ministrstvu za zdravje. Kot sekretarka v sektorju za zdravstveno ekonomiko in analitiko. So bile odločilne kompetence ali sovraštvo do desnice?

Ironično se Jasmina Držanič na družbenih omrežjih sama predstavlja kot borka proti “sovražnemu govoru”, a se sovražnih izjav redno poslužuje sama. Zato se poraja vprašanje, ali so bile te odločilen faktor pri njeni zaposlitvi. Z zdravstvom namreč nima delovnih izkušenj.

Predvsem sovražno nastrojena se zdi proti stranki SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši pa tudi vsem volivcem omenjene stranke. “Pojdite volit. SDS verniki bodo vsekakor šli,” se je glasil eden od njenih preteklih zapisov na X, ko so se bližale parlamentarne volitve. “Ne pametujte, no. SDS je lansirala domislice o 15 tisoč ljudeh na Kongresnem trgu. Ni prvič, da pretirava. Vse skupaj je podobno kot visok odstotek zlaganih profilov na Janšinem X profilu,” je bila kritična do mase ljudi, ki se je udeležila enega od upokojenskih protestov, ki so bili zabeleženi kot eni najštevilčnejših. Spomnimo samo, kako je zaposlene na nacionalni televiziji imenovala kar za “podgane”, rekoč “te podgane na nacionalki bodo šle“.

“Pripravnica za Gilead,” je zapisala kot odziv na objavo občinskega svetnika SDS Koper Jureta Coljo, ki se je zgražal nad odločitvijo šole, da zamenja poslikavo pred šolo. Zdelo se je, da je (zopet) želela biti sarkastična in cinična do volilne baze SDS, ki so pretežno kristjani. Gilead je namreč epistolarni roman o duhovniku, ki se bliža koncu svojega življenja. To je le nekaj njenih komentarjev, podobni in še bolj nastrojeni pa so zbrani na kolažu, ki ga je objavil profil na X.

Kot rečeno, njena točna funkcija na Ministrstvu za zdravje ni jasna, kar pa vemo o njej, je moč razbrati s spletne strani ONA VE. Poleg predsednice RS Nataše Pirc Musar, Marte Kos, nekdanje ministrice Emilije Stojmenove Duh, je tudi Jasmina Držanič članica feminističnega združenja.

Navedena je kot “strokovnjakinja”, ki je o sebi med drugim zapisala, da “večino delovne dobe delam v gospodarstvu, od tega največ v bančništvu (20 let), zadnjih 5 let pa v svetovalni službi ene od največjih svetovalnih mrež na svetu”.

Izkušena v pridobivanju finančnih virov?

Na spletni strani je zapisano, da je “diplomirana politologinja in magistra poslovodnih ved” in da ima med drugim profesionalne izkušnje tudi s “projekti s sredstvi EU – kako pridobiti ustrezne EU vire”, omenja še “sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami”, kar ne preseneča glede na njeno zagovarjanje javno financiranje nevladnih organizacij. Tako se je pred leti zaletavala v takratnega predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco, ko je zagovarjala pomen NVO zaradi zaposlitvenih možnosti, je poročal Časnik.

Politična preteklost in sporne povezave

Držaničeva ima po do sedaj znanih informacijah dolgo zgodovino povezav z levičarskimi političnimi krogi. Bila je članica propadle LDS, delala v Novi Ljubljanski banki, hkrati pa bila varovanka razvpitega gradbenega mogotca Ivana Zidarja (SCT). Hkrati je bila vpletena tudi v nepremičninske posle z ustanovitelji agencije Pristop, ki naj bi jim omogočila nakup prestižnih stanovanj v Župančičevi jami v Ljubljani. Poleg tega naj bi bila dolgo zaljubljena v nekdanjega politika Igorja Omerzo, danes pa velja za privrženko skrajne levice pod vodstvom Mihe Kordiša.

Nepojasnjena vloga na Ministrstvu za zdravje

Ena največjih nejasnosti, ki spremlja njeno zaposlitev, je vprašanje, kaj točno sploh počne na ministrstvu, točneje v sektorju za zdravstveno ekonomiko in analitiko. Njeno ime ni znano v kontekstu zdravstva, prav tako nima nikakršnih referenc s tega področja. Njena uradna izobrazba sicer obsega diplomo iz politologije in magistrski naziv iz poslovodnih ved, njene izkušnje pa segajo predvsem v bančni sektor in svetovalne projekte z EU sredstvi. Z vprašanji smo se obrnili direktno na ministrstvo, odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

Zgolj še ena politična kadrovska poteza Golobove vlade?

Vladna kadrovska imenovanja vse bolj potrjujejo kritike, da gre za sistematično nameščanje lojalnih političnih kadrov, ne glede na njihove strokovne kvalifikacije. Določene zaposlitve v Golobovi vladi vse bolj odpirajo vprašanja o dejanskih merilih pri kadrovanju v javnem sektorju in tem, ali se v ospredje postavljajo politične preference namesto strokovnih kompetenc.