Minister Boštjančič med vrsticami priznal: dve leti po poplavah obnova napreduje zelo počasi

Piše: C. R.

Čeprav je po predlanskih poplavah premier Robert Golob obljubljal nič manj kot ekspresno hitro obnovo ter veliko število novih hiš, je po dveh letih situacija povsem drugačna.

Še več: finančni minister in podpredsednik vlade Klemen Boštjančič je priznal, da je dejansko narejenega zelo malo. Seveda se je izgovoril na obseg nesreče in zahtevnost del.

Do sedaj je Slovenija za obnovo namenila 1,174 milijarde evrov, glede na potrjene programe popoplavne obnove pa bo v obdobju od leta 2025 do leta 2028 za to namenila še dodatne 2,5 milijarde evrov. Da se je vlada na ujmo pred dvema letoma odzvala hitro in učinkovito, pa je v izjavi ponovil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in vodja službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic.

Kot je napovedal, jih v prihodnjih treh letih glede obnove čaka še ogromno dela, pri tem pa bodo v ospredju zahtevnejši projekti na vodotokih in plazovih. Načrtujejo tudi celovito spremembo sistemske zakonodaje.

Sicer pa so, kot je videti, predstavniki vlade glede obnove po poplavah precej redkobesedni. Kar je razumljivo, kajti bližina volitev in dejstvo, da so predstavniki vlade v marsičem požrli besedo, nista ravno v prid sedanji koaliciji.