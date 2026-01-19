Milanu Kučanu so povišali subvencijo pokojnine

Piše: Spletni časopis

Veliko prijateljstvo Zorana Jankovića, Milana Kučana in Roberta Goloba ni brez finančnih posledic kaže primerjava ta mesec in pred letom izplačane posebne subvencije Milanu Kučanu k pokojnini.

Po tem smo posebnost na svetu, da pri nas slabo plačani upokojenci in delavci subvencionirajo tiste, ki imajo najvišje pokojnine, da dobijo še več. Kučan ima brez subvencije več kot tri tisoč evrov neto pokojnine. Posebno doplačilo h Kučanovi pokojnini je v zakonodaji le in samo zanj po zaslugi Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića, ki je leta 2012 z amandmajem preprečila ukinitev tega dodatka v času, ko je bila država v veliki finančni krizi in so ukinili številne ugodnosti za politično elito. To je tisto, ko slabo plačani delavci in upokojenci plačujejo subvencije najbolje plačanim. Z najvišjimi pokojninami. Ker so se ti razglasili za posebej zaslužne. Glavni simbol takšne države je prav Kučan. Prejemnikov teh neverjetnih socialističnih privilegijev, ki izvirajo iz prejšnjega režima, pa je še veliko. In tudi dedičev.

Da je leva opozicija v času vlade Janeza Janše za dopolnilo za ohranitev Kučanove subvencije zbrala 38 glasov, proti jih je bilo 37, je z glasom za prispeval Matej Tonin (NSi) in še nekaj poslancev tedanje desnosredinske vladne koalicije, ki niso glasovali ali so manjkali. Z najnovejšo reformo plač funkcionarjev koalicije Roberta Goloba pa se je ta dodatek Kučanu v letu dni povišal za 23,5 odstotka. Na mesečni ravni je subvencija poskočila za neto 249 evrov. Iz neto 1.060 evrov na neto 1.309 evrov. Letno to pomeni neto 2.988 evrov več dodatka. Z reformo plač funkcionarjem poslanci Svobode, SD in Levice niso povišali le plač politikom, denimo, predsednici republike Nataši Pirc Musar, poskočila je tudi subvencija za delo najpomembnejšega upokojenca.

Primerjava s plačila ta mesec in pred letom pokaže, da je predsednica republike z reformo mesečno dobila 351 evrov neto več. Pred letom je dobila neto 3.946 evrov, zdaj neto 4.297 evrov. Kučan pa je dobil 249 evrov neto več dodatka, kar je visoka rast. Iz 1060 je plačilo poskočilo na 1309 evrov. Kučan ob dodatku (doplačilu), ki mu zagotavlja 80 odstotkov predsedniške plače, seveda dobiva še pokojnino.

Ker je v prejšnjem sistemu in po propadu komunizma opravljal najvišje državniške funkcije, v času socialistične diktature pa partijske, ki so bile vse dobro plačane, je tudi pokojnina visoka. A očitno prenizka zanj, da je nujna subvencija. Kolikšna je točno ta pokojnina, na ZPIZ-u niso pripravljeni razkriti. Najvišje pokojnine v državi pa so krepko čez tri tisoč evrov neto. Kučanov neto (pokojnina+dodatek) je verjetno 4.486 evrov, če upoštevamo razmerje med bruto in neto zneskom pri njegovem dodatku (neto je približno 75 odstotkov bruta) in bruto plačo predsednice republike kot osnovo. Ker upokojenci ne plačujejo toliko prispevkov in davkov kot zaposleni, dobiva mesečno neto več kot predsednica republike Nataša Pirc Musar s 4.297 evri. A to so le ocene.

Čisto točnih podatkov o bruto in neto višini pokojnine pri Kučanu nočejo razkriti, čeprav sem tudi njih v preteklosti za to prosil, da bi odpravili dvome in ne bi bile potrebne približne ocene.

Daljša primerjava pokaže nenavadnost, da se je predsedniški dodatek, ki pa je javnosti ves čas dostopen, med leti 2023 in 2024 Kučanu celo znižal.

Razlog za to je bil, ker so se takrat bolj kot plače politikov višale pokojnine. Zdaj se je to z najnovejšo reformo plač funkcionarjev obrnilo in gre funkcionarjem spet precej bolje kot upokojencem. Vsi podatki o bruto in neto plačah in dodatkih ta mesec in pred letom za Kučana in Pirc Musarjevo, ki so mi jih obakrat poslali iz kabineta predsednice, so takšni: