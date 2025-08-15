Milan Kučan pokazal, zakaj mu Slovenija nikoli ni bila intimna opcija! Pod morilsko zastavo slovenskega naroda pregledoval lažno vojsko!

Piše: Celjski glasnik

Že v času osamosvajanja je bilo nič koliko opozoril, da Milanu Kučanu Slovenija nikoli ni bila intimna opcija in si dejansko nikoli ni želel samostojne Slovenije.

Kljub temu mu je uspelo s pomočjo globoke države zmanipulirati ljudi, da so mu zaupali prva dva mandata predsednika države, hkrati pa omogočili, da je komunistično politiko vpeljal v politiko samostojne Slovenije.

Kot je pred leti lepo povedal Igor Bavčar za RTV Slovenija, se Milan Kučan nikoli ni zavzemal za samostojnost in tukaj nima popolnoma nobene vloge ter nobenih zaslug. Da to še kako drži pa nenazadnje kaže njegova poteza na pogrebu Zdenka Roterja, kjer si je kot nekdanji predsednik republike dovolil povsem neprimerno gesto. Kljub vse večjim razkritjem kakšno morijo je pustil režim pod rdečo zvezdo, to za Kučana ni ovira, da se s tem simbolom ne bi poistovetil.

Na pogrebu enega glavnih udbovcev Zdenka Roterja je tako Milan Kučan pod zastavo z rdečo zvezdo, uprizoril pregled čete, a ne katerekoli čete, ampak čete ljudi oblečenih v partizane in z rdečo zvezdo. Nenazadnje pa gre tudi za simbol pod katerim so umirali ljudje v vojni za Slovenijo in simbol, ki ga je nosil agresor na Slovenijo.