Piše: Moja Dolenjska

“Mesec razlaga, da so nepremičnine premalo obdavčene čeprav že imamo NUSZ, davek na promet nepremičnin, davek na dobiček od kapitala, davek na oddajanje v najem, premoženjski davek za drugo nepremičnino, da DDVja in komunalnih prispevkov ob gradnji ali nakupu ne omenjamo.”

Tako se je prof. dr. Matej Lahovnik odzval na izjave Luke Mesca, sookordinatorja stranke Levica (poleg Aste Vrečko), ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podpredsednika zdajšnje vlade.

Mesec je namreč že napovedal novo obdavčitev nepremičnin, s 1. januarjem 2027, za kar imajo v vladi za to že vse pripravljeno. Čakajo zgolj še na volitve. Novo obdavčitev nepremičnin je v državnem zboru napovedala tudi poslanka Lucija Tacer Perlin (Gibanje Svoboda), obžalovala je le, da vlada tega ni storila že v tem mandatu.

Eden od komentarjev na X glede napovedi Luke Meseca je naslednji: “Ja itak, da se bo nova leva vlada spravila nad vaše nepremičnine in vas, ki jih imate, ob vsem kar je že naštel Matej Lahovnik, še dodatno obdavčila.”

Za Roberta Goloba, predsednika stranke Gibanja Svoboda, pa je tako že znano, da se zavzema za višje davke, to je napovedal že aprila 2022, pa mu takrat tega nismo verjeli. Danes, po treh letih in pol pa smo ena najbolj obdavčenih držav med državami OECD.

Kaj šele bo z novo vlado, če jim po volitvah morda res uspe sestaviti novo vlado? Oželi nas bodo do kosti, kdor ne bo zmogel plačevati, mu bodo vse odvzeli. To pa je očitno tudi cilj.