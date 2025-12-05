Melania Trump prižgala luči na božičnem drevesu v Washingtonu

Piše: C. R., STA

Prva dama ZDA Melania Trump je v četrtek zvečer prižgala luči na nacionalnem božičnem drevesu nedaleč od Bele hiše, medtem ko je njen mož odšteval sekunde, dokler ni osvetlila drevesa v pozlačenih barvah, poročajo ameriški mediji.

President Trump and The First Lady Participate in the National Christmas Tree Lighting https://t.co/np5QSKP7eA — The White House (@WhiteHouse) December 4, 2025

Predsednik Donald Trump je izjavil, da je smreka prava lepotica, v nagovoru zbranim pa je med drugim potarnal nad tem, da so mu demokrati leta 2020 ukradli volitve, se pohvalil s podpisom mirovnega sporazuma med DR Kongom in Ruando, kjer se boji nadaljujejo, ter spomnil Američane, da bodo prihodnje leto gostili svetovno prvenstvo v nogometu.

First Lady Melania Trump departs the White House to light the National Christmas Tree 🌲 pic.twitter.com/RPtS6AZQQ8 — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) December 5, 2025

V govoru se je zahvalil vsem policistom in vojakom ter agentom službe za priseljevanje in meje (Ice) za njihovo delo, pri čemer je omenil tudi dva ustreljena pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, poroča televizija ABC.