Melania Trump prižgala luči na božičnem drevesu v Washingtonu

FokusTujina
foto: zajem zaslona

Piše: C. R., STA

Prva dama ZDA Melania Trump je v četrtek zvečer prižgala luči na nacionalnem božičnem drevesu nedaleč od Bele hiše, medtem ko je njen mož odšteval sekunde, dokler ni osvetlila drevesa v pozlačenih barvah, poročajo ameriški mediji.

Predsednik Donald Trump je izjavil, da je smreka prava lepotica, v nagovoru zbranim pa je med drugim potarnal nad tem, da so mu demokrati leta 2020 ukradli volitve, se pohvalil s podpisom mirovnega sporazuma med DR Kongom in Ruando, kjer se boji nadaljujejo, ter spomnil Američane, da bodo prihodnje leto gostili svetovno prvenstvo v nogometu.

V govoru se je zahvalil vsem policistom in vojakom ter agentom službe za priseljevanje in meje (Ice) za njihovo delo, pri čemer je omenil tudi dva ustreljena pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, poroča televizija ABC.

Za glasbeni vložek so poskrbeli Beach Boys in country glasbeniki Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young ter Warren Zeiders.

