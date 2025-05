Mediji v glavnem prezrli slovesnost ob dnevu spomina na žrtve revolucije

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si)

“Golobova vlada je ukinila narodni dan spomina na žrtve komunizma, a nihče ne more ukiniti spomina na mnoge nečloveško mučene in kruto pomorjene,” je ob praznovanju na Trgu Jožeta Pučnika v Ljubljani sporočila poslanska skupina SDS.

V petek, 16. maja, na predvečer predlani ukinjenega narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, so se ob 21. uri na Trgu republike v Ljubljani zbrali v spomin na vse pobite v komunistični revoluciji. Gre za praznik, ki ga je ob prvi obletnici praznovanja ukinila Golobova vlada.

Nečloveško – Janković pokojnim odreka pravico do pokopa na Žalah

Tudi včeraj zvečer je na Trgu Jožeta Pučnika potekala slovesnost ob spominu na brutalno mučene in pomorjene, o čemer so bili mediji redkobesedni, kot da si žrtve revolucije spomina ne zaslužijo mesta pokopa. To nekako sovpada z revolucionarnim prepričanjem župana Zorana Jankovića, ki ne dovoli, da bi žrtve pokopali na ljubljanskih Žalah, čeprav so tam pokopani celo njihovi krvniki in okupatorski vojaki!

Spomin na prve žrtve komunistične revolucije – iške Rome

Datum je bil izbran v spomin na 17. maj 1942, ko se je zgodil prvi množični pomor slovenskih civilistov. Slednjega so izvedli komunisti, ko so partizani v soteski Iške umorili 53 oseb, in sicer povečini slovenske Rome.

Ohranimo spomin na strašen zločin proti človeštvu

Spominske slovesnosti so se udeležili poslanci opozicijske stranke SDS, ob čemer so zapisali: “Tudi poslanci stranke SDS prisostvujemo današnji spominski slovesnosti na Trgu Jožeta Pučnika, da ohranimo večen spomin na strašen zločin proti človeštvu in vse žrtve komunizma, ki je Slovencem povzročil največ gorja med in po drugi svetovni vojni.”